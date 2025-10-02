القبض على عاطلين بتهمة سرقة حديد سلم أحد المنازل بالشرقية (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عاطلين بسرقة حديد سلم أحد المنازل بـ الشرقية.

فيديو سرقة حديد سلم أحد المنازل بالشرقية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخصين بسرقة حديد سلم أحد المنازل بالشرقية.



وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو (عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة منيا القمح).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

