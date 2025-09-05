خطوات بسيطة تساعدك في العناية بالبشرة المختلطة

البشرة المختلطة من أكثر أنواع البشرة شيوعا وصعوبة في العناية، لأنها تجمع بين خصائص البشرة الدهنية والجافة في آن واحد.

وعادةً ما تكون منطقة الجبهة، والأنف، والذقن دهنية وتفرز زيوتا زائدة، بينما تكون باقي مناطق الوجه مثل الخدين وحول العينين جافة أو عادية، وهذا التباين يتطلب روتين عناية متوازن ودقيق يحافظ على ترطيب الأجزاء الجافة، ويقلل من لمعان وإفراز الدهون في المناطق الدهنية.

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إن البشرة المختلطة بها مناطق دهنية وغالبا تكون في الجبهة والأنف والذقن، حيث تكثر الغدد الدهنية وتظهر فيها البثور والرؤوس السوداء، وايضا بها مناطق جافة أو عادية، وتشمل الخدين وحول العينين، وتميل للجفاف والتقشر أحيانا، والمشاكل الشائعة للبشرة المختلطة لمعان زائد، ومسام واسعة، وظهور حب الشباب في منطقة الجبهة والذقن، مع جفاف أو شد في الخدين.

خطوات العناية بالبشرة المختلطة

وأضافت أن هناك روتين لتنظيف البشرة المختلطة، يجب اتباعه، وهو عبارة عن:-

استخدمي غسول رغوي خفيف أو جل خالى من الكحول، يساعد على إزالة الأوساخ والزيوت الزائدة دون أن يسبب جفاف مفرط للخدين، ويفضل اختيار غسول يحتوي على مكونات مثل حمض الساليسيليك لتنظيف المسام أو الجلسرين للترطيب.

إذا كنتى تستخدمين المكياج، ينصح بالبدء بمزيل مكياج زيتي ثم الغسول المناسب، لضمان تنظيف كامل للبشرة دون تهيجها.

يكفي غسل الوجه مرتين يوميا صباحا ومساء، مع إمكانية شطف الوجه بالماء فقط عند الحاجة لتجنب الجفاف.

استخدمي مرطب جل أو كريم خفيف غير دهني يحتوي على حمض الهيالورونيك أو الألوفيرا لترطيب المناطق الجافة دون زيادة لمعان المنطقة الدهنية.

يمكن وضع مرطب غني قليلا على الخدين وحول العينين، ومرطب جل خفيف على منطقة الجبهة والذقن.

يعد واقي الشمس أساسي للبشرة المختلطة، لذا اختاري واقي خفيف بتركيبة غير دهنية مع عامل حماية SPF 30 فأكثر، وأعيدي وضعه كل ساعتين عند التعرض المباشر للشمس لتجنب البقع الداكنة ومشاكل الشيخوخة المبكرة.

استخدمي مقشر كيميائي خفيف يحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي (AHA) أو بيتا هيدروكسي (BHA) مرة أو مرتين أسبوعيا لإزالة الجلد الميت وتنظيف المسام.

استخدمى سيروم فيتامين C لتفتيح البشرة وتوحيد لونها، وسيروم حمض الهيالورونيك لترطيب المناطق الجافة، وسيروم النياسيناميد للتحكم في إفراز الدهون وتهدئة الالتهابات.

يجب شرب الماء بانتظام للحفاظ على ترطيب البشرة من الداخل.

قللي من الأطعمة الدهنية والسكريات، وأكثري من الخضروات والفواكه.

النوم المنتظم يساعد البشرة على التجدد ويقلل من ظهور الهالات والبثور.

تجنب لمس الوجه باستمرار لتفادي نقل البكتيريا والزيوت.

استخدام منتجات مخصصة للبشرة المختلطة ويفضل أن تكون خالية من العطور والكحول القاسي.

