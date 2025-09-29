الإثنين 29 سبتمبر 2025
تجديد حبس المتهمين بحيازة أسلحة بمنشأة ناصر

 جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس المتهمين بحيازة أسلحة نارية وبيضاء بمنطقة منشأة ناصر، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

كانت مديرية أمن القاهرة رصدت ملابسات منشور متداول مدعوم بصورة يظهر خلالها شخصان يحملان أسلحة نارية وبيضاء بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة.

بالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بالصورة – لأحدهما معلومات جنائية – مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

 

بمواجهتهما، أقرا بقيامهما بالتقاط الصورة بقصد اللهو، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

