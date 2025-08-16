مصرع شاب إثر سقوط أسانسير بحدائق حلوان

لقى شاب مصرعه إثر سقوط أسانسير بأحد العقارات السكنية بمنطقة حدائق حلوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

سقوط أسانسير بحدائق حلوان

تلقى اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المعصرة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بوجود متوفى داخل عقار سكنه، أثر سقوط أسانسير بمنطقة حدائق حلوان بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب متوفى إثر إصابته بنزيف، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء استقلال الشاب الأسانسير داخل عقار سكني سقط به مما أسفر عن وفاته بداخله، ولا توجد شبهه جنائية فى الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

