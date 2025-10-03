الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بيراميدز يشكر أشرف صبحي وهاني أبو ريدة بعد التأهل لنصف نهائي الإنتركونتيننتال

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

تقدم مجلس إدارة نادي بيراميدز بالشكر إلى كل من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ورئيس اتحاد الكرة المصري المهندس هاني أبو ريدة لدعمهما الكبير المقدم للنادي خلال مشواره حتى الوصول للفوز ببطولة كأس الإنتركونتيننتال للقارات الثلاث.

بيراميدز يتأهل إلى نصف نهائي الإنتركونتيننتال

ونجح بيراميدز بطل قارة أفريقيا في بلوغ الدور نصف النهائي من كأس الإنتركونتيننتال الذي ينظمه الفيفا بمشاركة الأندية أبطال القارات، ونجح النادي المصري في التتويج بكأس القارات الثلاث على حساب الأهلي السعودي في جدة.

وأكد المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي في خطابيه أنه يشكر وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الكرة لدعمهما الكبير ومتابعتهما الدائمة والرعاية للنادي للفوز بدوري الأبطال وكذلك خلال مشواره في البطولة العالمية بالفوز في المباراة الأولى على أوكلاند سيتي بطل المحيط الهادي وكذلك التهنئة بتحقيق الكأس الغالية بجدة، مع وعد ببذل المزيد من الجهد لمواصلة مشوار البطولة في مراحلها النهائية والتي تقام بدولة قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي والذي يجمع بين بطلي دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الافريقي 

ومن المقرر أن تقام المباراة في الثامنة من مساء السبت ١٨ أكتوبر الجاري على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ملعب نادي بيراميدز بطل دوري الأبطال.

حكام مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

ويدير مباراة ببراميدز ونهضة بركان طاقم حكام بقيادة السوداني محمود إسماعيل، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله المساعد الأول، والكيني جيلبيرت شيرويه المساعد الثاني، والموريتاني عبد العزيز بوه حكما رابعا.

وتم تعيين طاقم حكام الفار بقيادة الحكم الغاني دانيل لاريا، ويعاونه المساعد الأول توم أبو نجيل من جنوب أفريقيا، والمساعد الثاني ستيفين أونيانجو من كينيا.

ويراقب المباراة الغاني رانسفورد آبي، ومراقب الحكام رينيه دانيل من الكونغو، والمنسق العام عصام شعبان من السودان، والمنسق الأمني للمباراة، أوكي أوبي من نيجيريا، ومساعد المنسق العام المعتز بالله داشراوي من تونس.

ماييلي والشيبي وتوريه ضمن معسكرات منتخبات بلادهم في تصفيات كأس العالم 

تلقى نادي بيراميدز إخطارات بضم ثلاثة من نجومه الأجانب للانضمام لصفوف منتخبات بلادهم خلال التجمع الدولي المقبل المقرر له الفترة من ٦ وحتى ١٤ أكتوبر الجاري، لخوض آخر مراحل تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦.

الشيبي ضمن معسكر المغرب القادم

وأرسل منتخب المغرب لضم الظهير الأيمن الدولي محمد الشيبي حيث يخوض خلاله مباراتي الكونغو برازافيل في تصفيات كأس العالم، والبحرين وديا.

وكذلك أرسل منتخب بوركينا فاسو طلبا لضم لاعب الوسط الدولي بلاتي توريه، حيث يشارك في مباراتي سيراليون وأثيوبيا في تصفيات المونديال.

وكذلك تلقى الهداف الدولي الكونغولي فيستون ماييلي إخطارا للانضمام لصفوف منتخب الكونغو الديمقراطية خلال مباراتي توجو والسودان في إطار تصفيات كأس العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السوبر الأفريقي مباراة ببراميدز ونهضة بركان بيراميدز بيراميدز ونهضة بركان وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي هاني ابو ريدة الإنتركونتيننتال

مواد متعلقة

باسم مرسي: عمرو ناصر من أفضل صفقات الزمالك

طاقم حكام سوداني لمباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

الكاف يعلن موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

الاحتفال بعيد ميلاد ثلاثي بيراميدز بعد الفوز على الجيش الرواندي بثنائية (فيديو)

جماهير رواندا تشجع ماييلي، واللاعب يهدي أحدهم قميصه (فيديو)

كاف يعلن رسميا موعد مباراة المصري والاتحاد الليبي في الكونفدرالية

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يعلن إصابة زلاكة في العضلة الضامة

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

مدرسة المشاغبين، قرار صارم من محافظ القليوبية في واقعة ضرب معلم لزميله داخل مكتب مدير المدرسة

تفاصيل صادمة في واقعة اعتداء مدرس مسن على طالب بغرفة داخل مدرسة

ارتفاع مفاجئ يضرب جميع أنواع اللحوم اليوم بالأسواق

بيان من عائلة القذافي للرأي العام حول تدهور الحالة الصحية لـ هانيبال في سجون لبنان

قائد الجناح العسكري لحماس بغزة: مستمر في القتال وأرفض مقترح ترامب

يحيى الفخراني يرد على سلوم حداد بشأن عدم إجادة الممثلين للفصحى

طقس الجمعة، رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

قبل اجتماع المركزي، تعرف على أفضل شهادات الادخار

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

المواد الخلافية بقانون الإجراءات الجنائية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم شراء بيت جديد في المنام وعلاقته بارتفاع المكانة الاجتماعية

حكم تخصيص أول جمعة من كل شهر بالدعاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads