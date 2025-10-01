الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جماهير رواندا تشجع ماييلي، واللاعب يهدي أحدهم قميصه (فيديو)

ماييلي. فيتو
ماييلي. فيتو

دوري أبطال أفريقيا، شهدت مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز تشجيع عدد كبير من جماهير  رواندا الكونغولي فيستون ماييلي لاعب الفريق السماوي.

وحرصت الجماهير علي التقاط الصور معه وتحيته أثناء خروجه خلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية لبيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وطلبت منه أحد المشجعين اقتناء قميصه لاسيما أنه كان يرتدي زي يحمل صورة ماييلي.

ولبي ماييلي طلب المشجع وأعطاه قميصه 

 

 

 

 

 

مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في رواندا

وفاز فريق بيراميدز امام الجيش الرواندي بثنائية نظيفة لفيستون ماييلي خلال لقاء الفريقين على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم في العاصمة الرواندية في ذهاب الدور التمهيدي في بطولة دوري أبطال أفريقيا

أهداف مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في رواندا

وتقدم فيستون ماييلي لفريق بيراميدز أمام الجيش الرواندي في الدقيقة 49 من المباراة. 

 

وأحرز ماييلي الهدف الثاني لفريق بيراميدز أمام الجيش الرواندي في الدقيقة 85 من المباراة.

 

وأنقذ أحمد الشناوي مرماه من ستة فرص شبه مؤكدة.

 

مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في رواندا

وبدأت المباراة بهجمة لصالح بيراميدز تصدى لها دفاع الجيش الرواندي وخرجت ركنية لصالح بيراميد
 ثم ضربة ثابتة لصالح الجيش الرواندي أرسلت داخل منطقة الجزاء تصدى لها دفاع بيراميدز أعقبها عرضية من الجانب الأيسر لبيراميدز وصلت عند الشيبي أرسلها عرضية تصدى لها دفاع الجيش الرواندي
كما أشهر الحكم بطاقة صفراء للاعب بيراميدز بلاتي توريه

وتعادل فريقا بيراميدز والجيش الرواندي سلبيا في الشوط الأول من المباراة

مع بداية الشوط الثاني تصدى الشناوي لعرضية من الجانب الأيمن للجيش الرواندي ورأسية قوية من مهاجم الفريق كادت أن تكون هدف أول لكن الشناوي تصدى لها بصورة رائعة وتخرج إلى خارج الملعب ركنية لصالح الجيش الروان
وتقدم بيراميدز في الدقيقة 49  بهدف صاروخي من تمريرة وصلت عند ماييلي سددها قوية سكنت أعلى الزاوية اليسرى على يسار حارس الجيش الرواندي

وسقط أحمد عاطف قطة على أرض الملعب بعد احتكاك قوي مع لاعب الجيش الرواندي، وقام الحكم باشهار البطاقة الصفراء للاعب الجيش الرواندي
وفرصة هدف ضائعة من عبد الرحمن مجدي الذي انطلق بالكرة وسدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها حارس الجيش الرواندي.
وفرصة هدف ضائعة من تسديدة من لاعب الجيش الرواندي من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الشناوي بصورة رائعة لينقذ مرماه من فرصة هدف التعادل.


وقام الحكم بطرد يورتشيتش مدرب بيراميدز بعد نقاش حاد واحتد علي حكم المباراة في الدقيقة 72.
 

وجاء الهدف الثاني لبيراميدز من هجمة مرتدة لصالح وتمريرة من عبد الرحمن مجدي إلى ماييلي استلمها ثم سددها أرضية قوية من على حدود المنطقة مرت على يمين حارس الجيش الرواندي إلى داخل الشباك

 

 

منافس بيراميدز

المتأهل من مواجهة بيراميدز حامل اللقب والجيش الرواندي يواجه بالدور التالي فريق التأمين الإثيوبي الذي صعد إلى دور الـ32  بعدما تخطى مالدينجي بطل زنزبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتُعد هذه المشاركة هي الأولى لفريق التأمين في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث إنه توج بلقب الدوري الإثيوبي الموسم الماضي. 

دوري أبطال أفريقيا مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز الجيش الرواندي ماييلي بيراميدز

