الاحتفال بعيد ميلاد ثلاثي بيراميدز بعد الفوز على الجيش الرواندي بثنائية (فيديو)

بيراميدز، حرصت بعثة فريق بيراميدز في رواندا بعد الفوز على الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا بثنائية نظيفة على الاحتفال بعيد ميلاد الثلاثي أحمد توفيق ومحمود جاد لاعبًا الفريق وأحمد زاهر المدير الإداري للنادي بفندق الإقامة.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي السماوي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديوهات احتفالات البعثة بعيد ميلاد الثلاثي.

وفاز فريق بيراميدز أمام الجيش الرواندي بثنائية نظيفة لفيستون ماييلي خلال لقاء الفريقين على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم في العاصمة الرواندية في ذهاب الدور التمهيدي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقدم فيستون ماييلي لفريق بيراميدز أمام الجيش الرواندي في الدقيقة 49 من المباراة.

وأحرز ماييلي الهدف الثاني لفريق بيراميدز أمام الجيش الرواندي في الدقيقة 85 من المباراة.

وأنقذ أحمد الشناوي مرماه من ستة فرص شبه مؤكدة.

وبدأت المباراة بهجمة لصالح بيراميدز تصدى لها دفاع الجيش الرواندي وخرجت ركنية لصالح بيراميدز.



ثم ضربة ثابتة لصالح الجيش الرواندي أرسلت داخل منطقة الجزاء تصدى لها دفاع بيراميدز أعقبها عرضية من الجانب الأيسر لبيراميدز وصلت عند الشيبي أرسلها عرضية تصدى لها دفاع الجيش الرواندي.



كما أشهر الحكم بطاقة صفراء للاعب بيراميدز بلاتي توريه.

وتعادل فريقا بيراميدز والجيش الرواندي سلبيًّا في الشوط الأول من المباراة.

مع بداية الشوط الثاني تصدى الشناوي لعرضية من الجانب الأيمن للجيش الرواندي ورأسية قوية من مهاجم الفريق كادت أن تكون هدف أول لكن الشناوي تصدى لها بصورة رائعة وتخرج إلى خارج الملعب ركنية لصالح الجيش الروان.



وتقدم بيراميدز في الدقيقة 49 بهدف صاروخي من تمريرة وصلت عند ماييلي سددها قوية سكنت أعلى الزاوية اليسرى على يسار حارس الجيش الرواندي.

وسقط أحمد عاطف قطة على أرض الملعب بعد احتكاك قوي مع لاعب الجيش الرواندي، وقام الحكم بإشهار البطاقة الصفراء للاعب الجيش الرواندي.

وفرصة هدف ضائعة من عبد الرحمن مجدي الذي انطلق بالكرة وسدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها حارس الجيش الرواندي.

وفرصة هدف ضائعة من تسديدة من لاعب الجيش الرواندي من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الشناوي بصورة رائعة لينقذ مرماه من فرصة هدف التعادل.



وقام الحكم بطرد يورتشيتش مدرب بيراميدز بعد نقاش حاد واحتد علي حكم المباراة في الدقيقة 72.



وجاء الهدف الثاني لبيراميدز من هجمة مرتدة لصالح وتمريرة من عبد الرحمن مجدي إلى ماييلي استلمها ثم سددها أرضية قوية من على حدود المنطقة مرت على يمين حارس الجيش الرواندي إلى داخل الشباك.

المتأهل من مواجهة بيراميدز حامل اللقب والجيش الرواندي يواجه بالدور التالي فريق التأمين الإثيوبي الذي صعد إلى دور الـ32 بعدما تخطى مالدينجي بطل زنزبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتُعد هذه المشاركة هي الأولى لفريق التأمين في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث إنه توج بلقب الدوري الإثيوبي الموسم الماضي.

