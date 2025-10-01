الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يعلن إصابة زلاكة في العضلة الضامة

زلاكة
زلاكة

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تفاصيل إصابة لاعب الفريق محمود زلاكة خلال مباراة الجيش الرواندي في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

إصابة زلاكة

أوضح المنيري أن زلاكة الذي خرج مصابا في أحداث الشوط الأول وحل بدلا منه عبد الرحمن مجدي، بعاني من إصابة على مستوى العضلة الضامة، وسيخضع لأشعة وفحوصات طبية فور عودة البعثة إلى القاهرة لتحديد فرص مشاركته في مباراة الإياب من عدمه.

 

مباراة بيراميدز والجيش الرواندي 

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا على الجيش الرواندي خارج أرضه في العاصمة كيجالي بهدفين دون مقابل سجلهما فيستون ماييلي في مباراة ذهاب الدور التمهيدي من دوري الأبطال، قبل مواجهة الإياب المقرر لها يوم ٥ أكتوبر الجاري باستاد الدفاع الجوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز محمود زلاكة دوري أبطال أفريقيا الجيش الرواندي إصابة زلاكة مباراة بيراميدز والجيش الرواندي

مواد متعلقة

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

بيراميدز يفوز على الجيش الرواندي بثنائية في بداية مشواره للدفاع عن لقب دوري الأبطال (صور)

دوري أبطال أفريقيا، ماييلي يعزز تقدم بيراميدز أمام الجيش الرواندي بهدف ثان

آخر تطورات انتخابات النادي الأهلي.. الخطيب يتراجع رسميا عن قرار عدم الترشح.. وهذه أبرز ملامح قائمة بيبو

ماييلي يتقدم بهدف لـ بيراميدز أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

تعادل الجيش الرواندي وبيراميدز سلبيا في الشوط الأول بدوري أبطال أفريقيا

المقاولون يحسم مصير مدرب الفريق الجديد عقب مباراة الاتحاد السكندري وأبرز المرشحين

سر العودة، لماذا تراجع الخطيب وقرر خوض انتخابات الأهلي؟

الأكثر قراءة

تدفقات النيل تتراجع، باحث بالشأن الإفريقي: إثيوبيا تغرق السودان عمدًا

طالب من الفيوم يتصدر مسابقة الحساب الذهني على مستوى العالم

أبرزها إيقاف نجمي الأهلي والزمالك، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

بعد تشجيع جنوني من جماهير جالطة سراي، تصرف غريب من محمد صلاح على دكة ليفربول (فيديو)

أول تعليق من حماس على تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي

بعد أسبوع من العلاج، وفاة الشاب ضحية الشهامة بالقليوبية

بعد اعتراض رئيس الجمهورية، وزير العدل يرفض تعديلات بدائل الحبس الاحتياطي

منهم علا القرضاوي وزوجها، رفع اسم 276 شخصا من قائمة الإرهابيين

خدمات

المزيد

الكيلو يصل لـ215 جنيهًا، ننشر أسعار المانجو اليوم الأربعاء بالمحال التجارية

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

ارتفاع الأحمر والأبيض، سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 1-10-2025 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تسقط حقوق العباد بالتوبة والاستغفار؟ أزهري يجيب (فيديو)

بعد واقعة تسميم الكلاب بحدائق الأهرام، ما حكم الشرع في قتل الحيوانات الضالة؟

حكم الجهر بالأذكار في الأماكن العامة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads