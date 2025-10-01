الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بيراميدز يفوز على الجيش الرواندي بثنائية في بداية مشواره للدفاع عن لقب دوري الأبطال (صور)

مباراة الجيش الرواندي
مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز، فيتو

فاز فريق بيراميدز امام الجيش الرواندي بثنائية نظيفة لفيستون ماييلي خلال لقاء الفريقين على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم في العاصمة الرواندية في ذهاب الدور التمهيدي في بطولة دوري أبطال أفريقيا

 

أهداف مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في رواندا

تقدم فيستون ماييلي لفريق بيراميدز أمام الجيش الرواندي في الدقيقة 49 من المباراة. 

 

وأحرز ماييلي الهدف الثاني لفريق بيراميدز أمام الجيش الرواندي في الدقيقة 85 من المباراة.

 

وأنقذ أحمد الشناوي مرماه من ستة فرص شبه مؤكدة.

 

مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في رواندا

وبدأت المباراة بهجمة لصالح بيراميدز تصدى لها دفاع الجيش الرواندي وخرجت ركنية لصالح بيراميد
 ثم ضربة ثابتة لصالح الجيش الرواندي أرسلت داخل منطقة الجزاء تصدى لها دفاع بيراميدز أعقبها عرضية من الجانب الأيسر لبيراميدز وصلت عند الشيبي أرسلها عرضية تصدى لها دفاع الجيش الرواندي
كما أشهر الحكم بطاقة صفراء للاعب بيراميدز بلاتي توريه

وتعادل فريقا بيراميدز والجيش الرواندي سلبيا في الشوط الأول من المباراة

مع بداية الشوط الثاني تصدى الشناوي لعرضية من الجانب الأيمن للجيش الرواندي ورأسية قوية من مهاجم الفريق كادت أن تكون هدف أول لكن الشناوي تصدى لها بصورة رائعة وتخرج إلى خارج الملعب ركنية لصالح الجيش الروان
وتقدم بيراميدز في الدقيقة 49  بهدف صاروخي من تمريرة وصلت عند ماييلي سددها قوية سكنت أعلى الزاوية اليسرى على يسار حارس الجيش الرواندي

وسقط أحمد عاطف قطة على أرض الملعب بعد احتكاك قوي مع لاعب الجيش الرواندي، وقام الحكم باشهار البطاقة الصفراء للاعب الجيش الرواندي
وفرصة هدف ضائعة من عبد الرحمن مجدي الذي انطلق بالكرة وسدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها حارس الجيش الرواندي.
وفرصة هدف ضائعة من تسديدة من لاعب الجيش الرواندي من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الشناوي بصورة رائعة لينقذ مرماه من فرصة هدف التعادل.


وقام الحكم بطرد يورتشيتش مدرب بيراميدز بعد نقاش حاد واحتد علي حكم المباراة في الدقيقة 72.
 

وجاء الهدف الثاني لبيراميدز من هجمة مرتدة لصالح وتمريرة من عبد الرحمن مجدي إلى ماييلي استلمها ثم سددها أرضية قوية من على حدود المنطقة مرت على يمين حارس الجيش الرواندي إلى داخل الشباك.

تشكيل بيراميدز في مواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الجيش الرواندي

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة - إيفرتون داسيلفا

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - مصطفى فتحي - يوسف أوباما - مروان حمدي

 

مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز
مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز
مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز
مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز
مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز
مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز
مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز
مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز
مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز
مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز
مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز
مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز

 

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي

واذيعت مباراة بيراميدز والجيش الرواندي على قناة أون سبورت 1. 

حكام مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في كيجالي

ادار مباراة الذهاب  اليوم طاقم حكام من دولة موريتانيا بقيادة الحكم عبد العزيز باه، وعاونه مواطنه يوسف محمد محمود المساعد الأول، وإبراهيم سالم حمادي المساعد الثاني، والحكم الرابع بابكار سار.

وراقب المباراة التنزاني أحمد إيدي مويجي، وراقب أداء طاقم الحكام ألان بيريس من دولة أفريقيا الوسطى. 

منافس بيراميدز

المتأهل من مواجهة بيراميدز حامل اللقب والجيش الرواندي يواجه بالدور التالي فريق التأمين الإثيوبي الذي صعد إلى دور الـ32  بعدما تخطى مالدينجي بطل زنزبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتُعد هذه المشاركة هي الأولى لفريق التأمين في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث إنه توج بلقب الدوري الإثيوبي الموسم الماضي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال أفريقيا بيراميدز الجيش الرواندي مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز الجيش الرواندي وبيراميدز اهداف مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز ماييلي بيراميدز والجيش الرواندي

مواد متعلقة

آخر تطورات انتخابات النادي الأهلي.. الخطيب يتراجع رسميا عن قرار عدم الترشح.. وهذه أبرز ملامح قائمة بيبو

ماييلي يتقدم بهدف لـ بيراميدز أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

تعادل الجيش الرواندي وبيراميدز سلبيا في الشوط الأول بدوري أبطال أفريقيا

المقاولون يحسم مصير مدرب الفريق الجديد عقب مباراة الاتحاد السكندري وأبرز المرشحين

سر العودة، لماذا تراجع الخطيب وقرر خوض انتخابات الأهلي؟

الخطيب: الأهلي وجهتي الأولى ومصدر سعادتي على مدار 55 عامًا

تأثرت بمشاعر الجماهير، الخطيب يصدر بيانا رسميا بشأن ترشحه في انتخابات الأهلي

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يهاجم الجيش الرواندي بـ ماييلي وإيفرتون

الأكثر قراءة

تدفقات النيل تتراجع، باحث بالشأن الإفريقي: إثيوبيا تغرق السودان عمدًا

أبرزها إيقاف نجمي الأهلي والزمالك، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

طالب من الفيوم يتصدر مسابقة الحساب الذهني على مستوى العالم

بعد تشجيع جنوني من جماهير جالطة سراي، تصرف غريب من محمد صلاح على دكة ليفربول (فيديو)

أول تعليق من حماس على تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي

بعد أسبوع من العلاج، وفاة الشاب ضحية الشهامة بالقليوبية

منهم علا القرضاوي وزوجها، رفع اسم 276 شخصا من قائمة الإرهابيين

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

الكيلو يصل لـ215 جنيهًا، ننشر أسعار المانجو اليوم الأربعاء بالمحال التجارية

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

ارتفاع الأحمر والأبيض، سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 1-10-2025 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تسقط حقوق العباد بالتوبة والاستغفار؟ أزهري يجيب (فيديو)

بعد واقعة تسميم الكلاب بحدائق الأهرام، ما حكم الشرع في قتل الحيوانات الضالة؟

حكم الجهر بالأذكار في الأماكن العامة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads