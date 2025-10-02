أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع أسعار الذهب واستقرار الدولار.. البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 1%.. صندوق النقد الدولي يوضح شرط استكمال مراجعتي برنامج مصر..البورصة تربح 6 مليارات جنيه

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

آخر تحركات الدولار أمام الجنيه بعد قرار المركزي خفض الفائدة

سعر الدولار أمام الجنيه، شهد سعر الدولار أمام الجنيه، استقرارا خلال ختام حركة تعاملات اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، في البنوك المصرية، وذلك بالتزامن مع قرار البنك المركزى المصرى.

حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 2 أكتوبر الجاري، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-47.69 جنيه للشراء.

-47.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

- 47.74 جنيه للشراء.

-47.84جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

- 47.74 جنيه للشراء.

-47.84جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

- 47.74 جنيه للشراء.

-47.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر

- 47.74 جنيه للشراء.

-47.84جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

- 47.74 جنيه للشراء.

-47.84جنيه للبيع.

انهيار أسعار الذهب بعد خفض البنك المركزي الفائدة

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب تراجعا كبيرا بنحو 60 جنيها خلال ختام حركة تعاملات اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار بمحلات الصاغة، وذلك بعد قرار البنك المركزى المصرى اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5920 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5190 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4444 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 41480 جنيها.



ارتفاع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 6.3% خلال أغسطس

ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 6.3% في أغسطس من 6.2% في يوليو، وفقا للبيانات الصادرة اليوم الخميس، عن وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي.

عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو

وزاد عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو بنحو 11,000 شخص خلال الشهر، حيث يعزز هذا الارتفاع في معدل البطالة احتمالية قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة العام المقبل، بعد فترة ظلت فيها الأسعار دون تغيير.

ارتفاع التضخم في منطقة اليورو

وكان معدل التضخم في منطقة اليورو، ارتفع الشهر الماضي مدفوعا بارتفاع أسعار الخدمات وتراجع أقل في تكاليف الطاقة، الأمر الذي يعزز على الأرجح التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيبقي معدلات الفائدة دون تغيير لفترة من الوقت.

مصر وفرنسا تعلنان تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بقيمة 4 مليارات يورو حتى 2030

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، خلال مؤتمر صحفي مشترك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تجديد التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر، بقيمة 4 مليارات يورو حتى 2030، تنفيذًا الإعلان المُشترك الذي تم توقيعه خلال القمة التي عُقدت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في إطار الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي لمصر في الفترة من 6 إلى 8 أبريل 2025.

العلاقات المصرية الفرنسية

ويأتي تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بين البلدين، تأكيدًا على التطور المستمر في العلاقات المصرية الفرنسية التي تم ترفعيها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، والحرص على العمل المستمر من أجل دفع المصالح المشتركة وتحقيق التنمية الاقتصادية في ضوء الأولويات لكلا البلدين؛ ويتضمن اتفاق التعاون الفني والمالي ثلاثة مجالات رئيسية هي التنمية البشرية وعلى رأسها التعليم العالي، والبنية التحتية المستدامة، والتصدير للتغيرات المناخية من خلال تمويل المشروعات الخضراء خاصة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وذلك بما يتسق مع النموذج الاقتصادي ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.

وخلال المؤتمر الصحفي، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الجانبين المصري والفرنسي انخرطا في مباحثات مستمرة منذ توقيع الإعلان المشترك خلال زيارة الرئيس الفرنسي لمصر، من أجل تحديد أولويات المشروعات المقرر تمويلها من خلال اتفاق التعاون الفني والمالي، بما يتسق مع أولويات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي لمصر.

وأكدت أن العلاقات المصرية الفرنسية هي علاقات استراتيجية شاملة ومتنوعة المجالات، وتحظى بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي الرئيس إيمانويل ماكرون، كما أنها لا تقتصر على التعاون الإنمائي لكنها تتنوع بشكل كبير في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري، فضلًا عن العلاقات الثقافية، كما تفتح العلاقات المصرية الفرنسية مجالًا أوسع للتعاون الإقليمي والتوسع في المشروعات المشتركة.

شعبة الدواجن: سعر الكيلو 58 جنيهًا بالمزرعة وهذا سبب ارتفاع أسعار البيض

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الدواجن شهدت انخفاضًا ملحوظًا مؤخرًا ووصلت إلى 58 جنيهًا في المزرعة، وهو مستوى يقل كثيرًا عن التكلفة الفعلية للإنتاج.

وأوضح خلال مداخلة ببرنامج ناسنا على فضائية المحور، أن السعر العادل يجب ألا يقل عن 65 جنيهًا لضمان استمرارية الإنتاج بشكل مستدام.

أسباب تراجع أسعار الدواجن

وأشار السيد إلى أن أسباب الانخفاض تكمن في زيادة حجم الإنتاج بشكل كبير، انخفاض القوة الشرائية للأسر المصرية نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، بما في ذلك المدارس والكتب الدراسية.

المشاط: العلاقات المصرية الكورية تعتمد على الاحترام المتبادل

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاحتفال الذي نظمته السفارة الكورية، بمناسبة اليوم الوطني لكوريا الجنوبية، والذكرى الـ 30 لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وشهد الحفل مُشاركة بارك بوم كي، المبعوث الرئاسي الكوري، وكيم يونج هيون، سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفير عمرو حمزة، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، والمستشارة أمل عمر، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وجمع من ممثلي الجهات الوطنية وسفراء الدول.

عمق العلاقات المصرية الكورية

وألقت الدكتورة رانيا المشاط، أكدت خلالها على عمق العلاقات المصرية الكورية، والتي تتميز بكونها قائمة على الاحترام المتبادل والسعي الحثيث لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن الرغبة الصادقة في العمل معًا من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، سواء في الشرق الأوسط أو في شرق آسيا، موضحة أنه خلال الثلاثة عقود الماضية، مثلت العلاقات بين مصر وكوريا نموذجًا للتعاون المثمر والشراكة الاستراتيجية.

كما أكدت أن الاحتفال بمرور 30 عامًا على العلاقات الدبلوماسية المصرية الكورية؛ لا يمثل فرصة لتقدير الروابط التاريخية بين البلدين فحسب، بل يعد فرصة مواتية لتأمل تطور العلاقات الذي حققناه بالعمل المشترك. حيث تتجلى أبرز ملامح التعاون الثنائي في قطاع الاقتصاد، مشيرة إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن "التجربة الكورية قدمت مثالا للنشاط والإخلاص واحترام قيمة العمل"، وإعرابه في عدة مناسبات عن سعي الجانب المصري للتعرف بشكل أكبر على التجربة التنموية الكورية.

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

سجلت أسعار المانجو ارتفاعات ملحوظة في أسواق التجزئة، لجميع الأصناف، إذ شهدت قفزة سعرية تخطت الـ 50 % على الأقل في بعض الأصناف مقارنة بشهر يوليو الماضي، ليصل سعر كيلو المانجو العويسي إلى 150 جنيهًا في أسواق بعض المناطق وأقل سعر لها 85 جنيهًا.

فما هي أسباب ارتفاع سعر المانجو في الأسواق، ومتى ينتهي موسم المانجو 2025؟

ارتفاع أسعار المانجو بنسب متفاوتة في الأسواق

أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ ارتفاع أسعار المانجو بنسب متفاوتة في الأسواق.

أسباب ارتفاع سعر المانجو بالأسواق

وأوضح «النجيب» لـ «فيتو» أن أسعار المانجو ارتفعت مع انخفاض الكميات المعروضة منها، فنحن رسميًا في نهاية موسم المانجو لعام 2025.

موسم المانجو للأصناف الشعبية المحببة للمصريين انتهى

وأضاف: أن موسم المانجو للأصناف الشعبية المحببة للمصريين انتهى، وتشمل المانجو العويس والبلدي والسكري والفص والزبدية، وهي أصناف يعشقها المصريون، لكن دائمًا ما ينتهي موسم المانجو لأصناف الرئيسية مع نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر من كل عام.

5 أصناف مانجو مستمرة في السوق حتى نوفمبر المقبل

وأشار إلى أن بعض الأصناف ستظل معروضة في الأسواق حتى منتصف نوفمبر المقبل، وعلى رأسها، المانجو الكنت والكيت والهايدي والروجينة والنعومي، وهي أصناف لم يتعود عليها المواطن المصري في المواسم السابقة، وليست بشعبية الفص والعويس، لكن بدأ المواطنون في تناولها مؤخرًا، والإقبال على شرائها، خاصة وأن بعضها أرخص من الأصناف الشعبية، إضافة إلى تنوع مذاق ونكهة كل صنف منهم.

البورصة تربح 6 مليارات جنيه بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس “آخر جلسات الأسبوع”، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.585 تريليون جنيه، لتربح نحو 6 مليارات جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى 36600 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 45187 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 16587 نقطة، وارتفع مؤشر "EGX35-LV" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 4025 نقطة.

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 11034 نقطة، وارتفع "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 15028 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 3679 نقطة.

رئيس الرقابة المالية: الهيئة تسعى لتطوير معايير المحاسبة لمواكبة التطورات العالمية

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، في أعمال ملتقى الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC Connect 2025 الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ينظمه الاتحاد بالشراكة مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)، خلال الفترة من 1 إلى 2 أكتوبر في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة واسعة من قادة القطاع وصنّاع القرار من مختلف دول المنطقة.

تعزيز الحوار بين الجهات الرقابية

ويهدف الملتقى إلى تعزيز الحوار بين الجهات الرقابية وواضعي المعايير والمنظمات المهنية للمحاسبة والأطراف ذات الصلة من القطاعين العام والخاص، حول سبل تطوير المهنة وتعزيز النزاهة والشفافية والابتكار بما يخدم المصلحة العامة.

قيادة التحول والابتكار: أولويات عالمية، وحلول إقليمية

ويُعقد المؤتمر تحت شعار: "قيادة التحول والابتكار: أولويات عالمية، وحلول إقليمية"، للمساهمة في صناعة مستقبل المهنة في ظل التحولات العالمية المتسارعة، مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومتطلبات الاستدامة.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات رئيسية تبحث مستقبل تقارير الاستدامة للشركات، وأثر التقنيات الحديثة على أعمال المراجعة والتأكيد، إضافة إلى محاور حول الأخلاقيات والحوكمة وتعزيز جاذبية المهنة للأجيال القادمة.

رئيس مصلحة الجمارك: تطوير المنظومة يهدف إلى تسريع مسار الإفراج

شارك أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك في ملتقى اتحاد المستخلصين العرب، وذلك في إطار توجيهات أحمد كجوك وزير المالية بضرورة تعزيز التعاون والشراكة مع مجتمع الأعمال العربى والدولى والعمل على تحسين بيئة الاستثمار.

مد جسور التعاون والشراكة مع مجتمع الأعمال

أكد أموى، أن مصلحة الجمارك تحرص على مد جسور التعاون والشراكة مع مجتمع الأعمال لدفع حركة التجارة والاستثمار، وتطوير المنظومة الجمركية بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية، ويسهم في تعزيز الشفافية وتسريع مسار الإفراج وخفض الأعباء والالتزامات عن المستثمرين.

أشاد ممدوح رفاعى رئيس اتحاد المستخلصين العرب، بجهود مصلحة الجمارك في تحديث المنظومة وتبنى أحدث النظم العالمية في مجال تيسير التجارة، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بدعم حركة التجارة والاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى.

قالت أمل نوس رئيس الإدارة المركزية للفاعل الاقتصادى المعتمد، إن برنامج الفاعل الاقتصادى يوفر للمجتمع التجارى العديد من المزايا منها: تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وخفض التكاليف وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة مع الشركات الملتزمة بالمعايير الدولية.

البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 1% في سادس اجتماعات 2025

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافـق 2 أكتوبر الجاري، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%.

تراجع معدل التضخم في مصر

يأتي ذلك في ظل تراجع معدل التضخم في مصر في سبتمبر ليصل إلى 12%، وظل دون نصف المستوى القياسي البالغ 38% الذي بلغه في سبتمبر 2023 عندما بلغت الأزمة الاقتصادية الأخير في مصر عنق الزجاجة.

أسباب خفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي اليوم

قالت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي إن قرار خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس اليوم جاء لأسباب عديدة.

وأوضح أعضاء اللجنة في بيان اليوم أن القرار يأتي انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.



البنك المركزي يكشف موعد وصول معدل التضخم إلى 7%

قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، إن التوقعات تشير إلى أن متوسط التضخم العام سوف يسجل حوالي 14% في عام 2025، ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026.

وأضافت اللجنة، أنه مع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عرضة لمخاطر صعودية من الجانبين المحلي والعالمي، ومنها تحريك الأسعار المحددة إداريا بما يتجاوز التوقعات وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

وأوضحت اللجنة، أنها ارتأت أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي للتضخم المتوقع.

وأكدت، أنه سوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.

وتابعت: وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% )± 2 نقطة مئوية( في الربع الرابع من عام 2026، والبالغ 5% )± 2 نقطة مئوية( في الربع الرابع من عام 2028، في المتوسط.

صندوق النقد الدولي: تقدم الإصلاحات شرط لاستكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر

صندوق النقد الدولي ، قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، حسب “ CNBC ” إن التوقيت الفعلي لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر ما زال قيد المناقشة مع السلطات المصرية، متوقعة أن تتم خلال فصل الخريف الجاري.

الإصلاحات المطلوبة تشمل تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص

وأضافت أن المضي قدما في هذه المراجعات يتوقف على إحراز تقدم في الإصلاحات المتفق عليها، وعلى رأسها تحسين بيئة الأعمال، وزيادة تمكين القطاع الخاص عبر سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية.

التضخم السنوي يتراجع إلى 12% في أغسطس الماضي

وأكدت كوزاك أن الاقتصاد المصري، رغم التحديات والصدمات الخارجية، اتخذ خطوات حاسمة لتحقيق الاستقرار، أبرزها تحرير سعر الصرف وتشديد السياسات النقدية والمالية، مشيرة إلى أن النتائج بدأت تظهر بالفعل مع تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12% في أغسطس الماضي، وتحسن ثقة المستثمرين في السوق المحلية.

الناتج المحلي يرتفع إلى 4.4% متجاوزًا الأهداف المحددة

وأوضحت حسب “ CNBC ” أن الأداء المالي للاقتصاد المصري تجاوز الأهداف المحددة ضمن برنامج الإصلاح، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025.

وشددت على أن هذه الإنجازات تُعد بالغة الأهمية للسلطات والشعب المصري، لكنها لفتت في الوقت نفسه إلى ضرورة المضي في إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو الحقيقية، وتوفير فرص العمل، بما يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

البنك المركزي: توقعات وصول التضخم إلى 13% في الربع الثالث من 2025

كشفت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أن تقديرات المركزي تشير إلى أن التضخم سوف يواصل تراجعه ليتراوح ما بين 12% و13% في المتوسط في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 15.2% في الربع السابق.

وأضافت اللجنة، أنه على المدى المتوسط، من المتوقع أن يواصل التضخم مساره النزولي، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ متأثرا ببطء تراجع تضخم السلع غير الغذائية، والإجراءات المقررة لضبط أوضاع المالية العامة.

البنك المركزي يكشف أسباب تراجع التضخم في مصر خلال الأشهر الماضية

أكد البنك المركزي المصري، تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.0% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو 2025، وبالمثل، تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025 من 11.6% في يوليو 2025.

وأضاف المركزي، أن هذا التباطؤ يعكس التطورات الشهرية المحدودة في كل من التضخم العام والأساسي، إذ سجلا 0.4% و0.1% في أغسطس 2025 على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار السلع الغذائية والاستقرار النسبي في أسعار السلع غير الغذائية.

وتابع: ويشير التراجع واسع النطاق في التطورات الشهرية للتضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى تحسن توقعات التضخم والانحسار التدريجي لآثار الصدمات السابقة.

البنك المركزي: الناتج المحلي أقل من طاقته القصوى بالرغم من تسارع وتيرة النمو

قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، إن وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، تسارعت إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 4.8% في الربع السابق، مضيفة أنه سجل متوسط معدل النمو 4.4% في السنة المالية 2024/2025 مقابل 2.4% في السنة المالية 2023/2024، مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والتجارة.

وأوضحت اللجنة، أنه على الرغم من تسارع وتيرة النمو، لا يزال الناتج أقل من طاقته القصوى، مما يشير إلى أن مستواه الحالي سيواصل دعم المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل السياسة النقدية الحالية.

البنك المركزي: النمو والتضخم العالمي لا يزال عرضة للمخاطر بسبب التوترات الجيوسياسية

قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، إن الفترة الأخيرة، شهدت المؤشرات العالمية تعافي النمو مع استقرار توقعات التضخم، وعليه، استمرت البنوك المركزية بالاقتصادات المتقدمة والناشئة في تيسير سياساتها النقدية تدريجيا تحسبا للتطورات العالمية المتلاحقة.

وأضافت اللجنة، أنه فيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، واصلت أسعار النفط تسجيل مستويات مستقرة إلى حد كبير، وإن شهدت ضغوطا طفيفة في الآونة الأخيرة بسبب عوامل العرض، بينما سجلت أسعار السلع الزراعية تغيرات متباينة وإن كانت محدودة.

وتابعت: ومع ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالمي عُرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تزايد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية.













