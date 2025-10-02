رئيس مصلحة الجمارك: مد جسور التعاون مع مجتمع الأعمال لدفع حركة التجارة

أكد أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تحرص على مد جسور التعاون والشراكة مع مجتمع الأعمال لدفع حركة التجارة والاستثمار وتطوير المنظومة الجمركية بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية، ويسهم في تعزيز الشفافية وتسريع الإفراج الجمركي، بهدف تسريع مسار الإفراج وخفض الأعباء والالتزامات عن المستثمرين.

تعزيز التعاون والشراكة مع مجتمع الأعمال العربى

جاء ذلك في إطار توجيهات أحمد كجوك وزير المالية، بضرورة تعزيز التعاون والشراكة مع مجتمع الأعمال العربي والدولي والعمل على تحسين بيئة الاستثمار.

من جانبه، أشاد ممدوح رفاعي، رئيس اتحاد المستخلصين العرب، بجهود مصلحة الجمارك في تحديث المنظومة وتبنى أحدث النظم العالمية في مجال تيسير التجارة، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بدعم حركة التجارة والاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى.

وقالت أمل نوس، رئيس الإدارة المركزية للفاعل الاقتصادى المعتمد: إن برنامج الفاعل الاقتصادي يوفر للمجتمع التجاري العديد من المزايا منها: تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وخفض التكاليف وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة مع الشركات الملتزمة بالمعايير الدولية.

كان الملتقى قد شهد مناقشات موسعة بين المشاركين حول التحديات والفرص لتطوير بيئة الأعمال الجمركية بالمنطقة العربية، مع التأكيد على أهمية التعاون وتبادل الخبرات.

