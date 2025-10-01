الأربعاء 01 أكتوبر 2025
اقتصاد

الكيلو يصل لـ215 جنيهًا، ننشر أسعار المانجو اليوم الأربعاء بالمحال التجارية

أسعار المانجو اليوم، سجلت أسعار المانجو اليوم الأربعاء ارتفاعًا ملحوظًا، مع قرب انتهاء موسم المانجو لعام 2025، إذ تستعد الأسواق لمغادرة ملكة الفواكه الصيفية من الأصناف الشعبية والمحببة للمصريين خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

أسعار المانجو اليوم الأربعاء

وتستعرض «فيتو» سعر المانجو اليوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، إضافة إلى سعر كيلو المانجو في أسواق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية؛ في السطور الآتية: 

سعر المانجو اليوم وفقًا لرصد البوابة الحكومية

البداية مع أسعار المانجو اليوم؛ وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إذ بلغ متوسط سعر كيلو المانجو بلدي نحو 47.5 جنيه، فيما تراوح أعلى سعر لكيلو مانجو بلدي نحو 60 جنيهًا مقابل 30 جنيهًا أقل سعر.

 أسعار المانجو في المحال التجارية 

وفيما يخص أسعار المانجو في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، التي سجلت ارتفاعات ملحوظة، مع قرب إنتهاء الموسم، فهي كالأتي:

  • تراوح سعر مانجو نعومي من 40 إلى 84 جنيهًا للكيلو، حسب جودة الثمرة.
  • تراوح سعر كيلو المانجو العويسي بين 95 و150 جنيهًا.
  • تراوحت أسعار المانجو كنت بين 43 و45 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر مانجو فص بين 100 و160 جنيهًا للكيلو.
  • بلغ سعر مانجو عويس معبأة في كرتونة وزن 1.5 كيلو نحو 220 جنيهًا.
سعر كيلو المانجو اليوم في السلاسل الغذائية

  • بلغ سعر مانجو هايدي نحو 45 جنيهًا للكيلو.
  • بلغ سعر مانجو جولك نحو 60 جنيهًا للكيلو.
  • بلغ سعر كيلو مانجو فونس نحو 80 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو المانجو تومي نحو 80 جنيهًا.
كيلو مانجو الفص العويس يسجل 215 جنيهًا

  1. بلغ سعر مانجو زبدية وزن كيلو نحو 60 جنيهًا.
  2. بلغ سعر مانجو فص عويس وزن كيلو نحو 215 جنيهًا.
  3. بلغ سعر مانجو كيت وزن كيلو نحو 55 جنيهًا.

