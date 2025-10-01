الأربعاء 01 أكتوبر 2025
المشاط تتابع مع رئيس "المركزي للإحصاء" استعدادات إجراء التعداد العام للسكان والإسكان

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء، فيتو

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك لمتابعة استعدادات الجهاز لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، والوقوف على جهود تطوير البنية التحتية للجهاز، وإعداد المسوح المختلفة.

وفي بداية الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الدور الحيوي الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إتاحة البيانات والمعلومات الإحصائية المدققة بما ينعكس على جهود التنمية ويُعزز عملية صنع القرار القائم على الأدلة.

تعداد السكان والإسكان والمنشآت لعام 2027

وناقشت «المشاط»، تطورات التعدادات والمسوح التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من بينها التعداد الاقتصادي السادس المقرر إطلاقه قبل نهاية العام المالي الجاري، والاستعداد للبدء في تعداد السكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، مؤكدةً أهمية البيانات المدققة والمحدثة باستمرار في دعم عملية صنع القرار لتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة، والمساهمة كذلك في رسم سياسات فعّالة مبنيّة على تلك البيانات في مختلف القطاعات التنموية بالدولة، فضلًا عن تحديد الأولويات الوطنية وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد، ويعزز فعالية الجهود المبذولة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة الإجراءات والخطط الجارية من أجل تطوير البنية المعلوماتية للجهاز، وتحديث موقعه الإلكتروني، وذلك بالشراكة مع إدارة التحول الرقمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجهود تأهيل الكوادر البشرية بالجهاز للتعامل مع قواعد البيانات ومواكبة التطورات في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

كما شهد اللقاء استعراض آليات تطوير النظام الإحصائي للتعامل مع فجوة البيانات، وتعميم استخدام الإحصائيات في السياسات الوطنية وفى عمليات التخطيط وعمليات إعداد الموازنات ومؤشرات الأداء.

كما ناقش الاجتماع التعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والوزارات المختلفة، والبروتوكولات التي يجري تنفيذها من أجل إعداد المسوح في المجالات المختلفة، بما يُعزز جهود صناعة السياسات القائمة على الأدلة.

المشاط: تراجع الاستثمارات العامة يعكس توجه الدولة نحو إفساح المجال للقطاع الخاص

الإحصاء: 141.2% ارتفاعًا في الصادرات المصرية إلى الإمارات خلال 7 أشهر

من جانبه، عبّر اللواء خيرت بركات، عن تقديره للمساندة التي توفرها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز قدرة الجهاز على القيام بدوره في إجراء المسوح والتعدادات القومية والقطاعية، موضحًا أهمية تلك التعدادات والمسوح في تعزيز قدرة صانع القرار على اتخاذ قرارات دقيقة وموجهة.

