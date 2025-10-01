تقلبات عنيفة تضرب سوق الدواجن.. الكيلو جملة بـ63 جنيهًا وتوقعات بانخفاضه لـ 55.. شعبة الثروة الداجنة: مواصلة الانخفاضات تنذر بكارثة في السوق.. ومطالبات بتدخل سريع من الحكومة

ما بين انخفاض وارتفاع، يمر سوق الدواجن في مصر بمرحلة غير مستقرة، وتقلبات سعرية يومية، لكن في حدود سعرية أقل من 65 جنيهًا في المزارع أي جملة، وهو الأمر الذي رفع سقف توقعات المواطنين وبعض أصحاب المحال التجارية إلى احتمالية استمرار انخفاض سعر الدواجن إلى 55 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى سعر كيلو الدواجن للمواطنين ما بين 60 و65 جنيهًا.

فهل تتراجع أسعار الدواجن لتصل 55 جنيهًا للكيلو، وما هي أحدث أسعار الفراخ اليوم بالسوق؟

انخفاض سعر الفراخ لـ 58 جنيهًا

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، انخفاض أسعار الدواجن في المزارع خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضي، لتتراوح بين 58 جنيها و59 جنيها للكيلو.

عودة أسعار الدواجن لتتخطى الـ 60 جنيهًا

وأضاف أنها عادت مرة أخرى لحدود الـ 62 و63 جنيهًا للكيلو في المزرعة، محذرًا من عودة الانخفاضات في أسعار الدواجن لأقل من 60 جنيهًا، فهو أمر ينذر بأزمة كبير للمنتجين، إذ يعد سعرًا منخفضًا ولا يلائم تكلفة الإنتاج.

أسعار مدخلات صناعة الدواجن مرتفعة للغاية

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة؛ إن أسعار مدخلات صناعة الدواجن مرتفعة للغاية، وذلك مقارنة بسعر كيلو الدواجن، فمثلًا أسعار الكتكوت يتراوح من 25 إلى 30 جنيهًا، وبحساب سعر العلف الذي يصل الكيلو منه إلى 22 جنيها، أي أن 3 كيلوات علف بـ 66 جنيهًا.

تكلفة الدواجن تتخطى لسعر الحالي بأضعاف

وأضاف: إلى جانب حساب الأدوية البيطرية ب 15 جنيهًا، ونسبة النافق من 5 إلى 10%، فإن التكلفة تتخطى السعر الحالي بأضعاف، كل هذه التكلفة ولم نحتسب التكاليف الخاصة بالعمالة وأسعار الخدمات مثل الكهرباء والمياه وإيجار المزرعة، ولو قلنا أن الدجاجة تتكلف 15 جنيهًا، فإن تكلفة الإنتاج تصل 135 جنيهًا، ونصفها 65 جنيها وهو السعر الذي يجب ألا يقل عنه سعر كيلو الفراخ.

68 جنيها السعر الذي يجب ألا تقل عنه الدواجن

وأشار إلى أن سعر الفراخ الذي يرضي المنتج هو 68 جنيهًا، لكن 55 جنيهًا يعني تكبد المنتجين خسائر كبيرة.

أسباب انخفاض أسعار الدواجن لأقل من 65 جنيهًا

وعن أسباب انخفاض أسعار الدواجن لأقل من 65 جنيهًا في المزارع، قال إن السبب يرجع إلى زيادة الإنتاج وانخفاض طلبات الشراء.

انخفاض السعر ليس في صالح المنتج والمستهلك

وأشار إلى أنه مع انخفاض السعر مقارنة بالتكلفة فإن المربين سيخسرون ويخرجون من المنظومة، وهو ما سينتج عنه شحية في الإنتاج ومشكلات تعيد السعر إلى مستويات مرتفعة.

استمرار الانخفاض خراب للعاملين في القطاع وخاصة للصغار المربين

وأضاف أن في ظل الظروف الراهنة في سوق الدواجن ومع آليات العرض والطلب؛ فإنه قد تصل لسعر 55 جنيها، لكن على أرض الواقع هذا السعر «خراب للعاملين في القطاع وخاصة للصغار المربين».

واستطرد قائلًا: إن استمرار انخفاض أسعار الدواجن لأقل من تكلفتها ينذر بأن نعودة مرة أخرى لأزمة عام 2022، التي حدثت مع خروج المربين من المنظمة، وانخفضت الإنتاجية، التي وصل سعر الدواجن معها لـ 100 جنيه في المزرعة، ويمكن أن يتكرر هذا السيناريو.

ضرورة تدخل الحكومة سريعا

وطالب «السيد» بضرورة تدخل الحكومة سريعًا لوضع تسعيرة نستطيع من خلالها ضبط السوق، وذلك بهدف ضمان الحفاظ على المنظومة وضمان عدم وجود ظلم للمنتج، ودائمًا ما نطالب بوجود معادلة سعرية ترضي جميع الأطراف.

أسعار الفراخ اليوم

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 74 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا إلى 100 جنيه للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الأربعاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 112 جنيها للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 80 جنيها إلى 135 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر الفراخ البيضاء بين 62 و63 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي في المزرعة

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 105 جنيهات إلى 106 جنيهات.

