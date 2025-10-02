المشاط: الاحتياطيات الأجنبية تسجل مستوى قياسيا جديدا والتضخم يهبط إلى 12%

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/ 2025.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت الوزيرة إلى أن معدل التضخم انخفض على أساس سنوي ليسجل 12% في أغسطس 2025، بينما ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 49.2 مليار دولار.

