الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المشاط: الاحتياطيات الأجنبية تسجل مستوى قياسيا جديدا والتضخم يهبط إلى 12%

رئيس الوزراء ووزيرة
رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/ 2025.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت الوزيرة إلى أن معدل التضخم انخفض على أساس سنوي ليسجل 12% في أغسطس 2025، بينما ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 49.2 مليار دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجتماع مجلس الوزراء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي معدل التضخم صافي الاحتياطيات الأجنبية الدكتوره رانيا المشاط وزيرة التخطيط

مواد متعلقة

نقيب المهندسين يخاطب رئيس الوزراء لزيادة بدل التفرغ للمهندسين بنسبة 30%

وزير الاستثمار يستعرض مقترح وثيقة السياسة التجارية لمصر

قناة السويس في مواجهة التحديات الجيوسياسية بالبحر الأحمر.. 661 سفينة تغير مسارها لتعبر المجرى الملاحي بدلًا من رأس الرجاء الصالح في 6 أشهر.. ومصر تتقدم 3 مراكز عالميًا في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحر

الحكومة تُحذر المتعدين على أراضي طرح النهر من غمرها بالمياه لهذا السبب

الحكومة تكشف تداعيات فيضان النيل واستعدادات المواجهة

مدبولي يُوجه بتعزيز آليات رصد الاستغاثات الطبية وتقديم أفضل استجابة ممكنة

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي

رئيس الوزراء يوجه بسرعة إعداد برنامج تنفيذي تفصيلي للوزارات يمتد لخمس سنوات

الأكثر قراءة

لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

وزير العدل يتراجع عن موقفه بشأن اعتراض الرئيس على "الإجراءات الجنائية"

بسبب هجوم النواب، حنفي جبالي: لا توجهوا أي لوم إلى وزير العدل

عنده تجرد ووش واحد، رسالة مؤثرة من إبراهيم فايق لـ سيد عبد الحفيظ بعد ظهوره في قائمة الخطيب

رئيس النواب يسأل وزير العدل: هل تراجعت عن موقفك؟ والفنجري: نعم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 2-10-2025

قبل اجتماع المركزي، تراجع كبير في أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الخميس

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر السكر في السوق اليوم الخميس 2-10-2025

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 2-10-2025

تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس في السعودية

انخفاض الساسو والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على موعد الاحتفال بقدوم رأس الإمام الحسين إلى مصر

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته باتخاذ القرارات الهامة

من مواليد الهند وتتلمذ على يد الحصري، محطات في حياة شيخ قراء المسجد النبوي بعد وفاته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads