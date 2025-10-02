الخميس 02 أكتوبر 2025
اقتصاد

بورصة كوريا الجنوبية تقفز لأعلى مستوى بعد الشراكة مع OpenAI

مؤشر كوسبي الكوري
مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي

قفز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي لأعلى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، بدعم من أسهم Samsung Electronics وSK Hynix ذات الوزن الثقيل.

ارتفاع الأسهم الكورية بعد الشراكة مع OpenAI 

وجاءت مكاسب سهم سامسونج وSK Hynix بدعم من إعلان شراكة مع OpenAI أمس الأربعاء لإمداد رقائق الذاكرة، حيث ارتفعت أسهم Samsung لأعلى مستوى منذ يناير 2021 بمكاسب بأكثر من 4%، فيما صعدت أسهم SK Hynix بأكثر من 9% عند أعلى مستوى منذ 2000.

زيادة إمدادت رقائق الذاكرة المتطورة

من جانبها قالت شركة OpenAI إن هذه الشراكة ستركز على زيادة إمدادت رقائق الذاكرة المتطورة والضرورية للجيل المقبل من الذكاء الاصطناعي، وتوسيع سعة مركز البيانات في كوريا الجنوبية.

كما أكدت الشركة المطورة لـChatGPT أن الشركتين الكوريتين تخططان لزيادة إنتاج رقائق الذاكرة المتطورة، والضرورية لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي التقى فيه رئيس OpenAI سام ألتمان بالرئيس الكوري الجنوبي، وكبار القادة في شركة Samsung وSK Hynix.

السيسي يستقبل المبعوث الخاص لرئيس كوريا الجنوبية (صور)

شعبة الاتصالات: الذكاء الاصطناعي يغزو عالم الأعمال و78% من المؤسسات تدخل السباق

تطوير مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

كما وقعت الشركة الأمريكية سلسلة من الاتفاقات لاستكشاف تطوير مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من الجيل المقبل بما في ذلك اتفاقات مع وزارة العلوم وتكنولوجيا الاتصالات الكورية وكذلك شركات تابعة لـSamsung.

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تفريغ المواد البترولية والتموينية في غير أماكن الشحن

جنيهان ارتفاعا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الصويا والذرة، تباين أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

