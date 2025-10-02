بورصة كوريا الجنوبية تقفز لأعلى مستوى بعد الشراكة مع OpenAI

قفز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي لأعلى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، بدعم من أسهم Samsung Electronics وSK Hynix ذات الوزن الثقيل.

ارتفاع الأسهم الكورية بعد الشراكة مع OpenAI

وجاءت مكاسب سهم سامسونج وSK Hynix بدعم من إعلان شراكة مع OpenAI أمس الأربعاء لإمداد رقائق الذاكرة، حيث ارتفعت أسهم Samsung لأعلى مستوى منذ يناير 2021 بمكاسب بأكثر من 4%، فيما صعدت أسهم SK Hynix بأكثر من 9% عند أعلى مستوى منذ 2000.

زيادة إمدادت رقائق الذاكرة المتطورة

من جانبها قالت شركة OpenAI إن هذه الشراكة ستركز على زيادة إمدادت رقائق الذاكرة المتطورة والضرورية للجيل المقبل من الذكاء الاصطناعي، وتوسيع سعة مركز البيانات في كوريا الجنوبية.

كما أكدت الشركة المطورة لـChatGPT أن الشركتين الكوريتين تخططان لزيادة إنتاج رقائق الذاكرة المتطورة، والضرورية لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي التقى فيه رئيس OpenAI سام ألتمان بالرئيس الكوري الجنوبي، وكبار القادة في شركة Samsung وSK Hynix.

تطوير مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

كما وقعت الشركة الأمريكية سلسلة من الاتفاقات لاستكشاف تطوير مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من الجيل المقبل بما في ذلك اتفاقات مع وزارة العلوم وتكنولوجيا الاتصالات الكورية وكذلك شركات تابعة لـSamsung.

