بسبب أعمال الشغب داخل المدارس، استبعاد مدير إدارة قليوب التعليمية

قرر مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بـالقليوبية، استبعاد يحيى العمراوي، مدير إدارة قليوب التعليمية، من منصبه لحين انتهاء التحقيقات، وذلك على خلفية الأحداث المتلاحقة وأعمال الشغب التي شهدتها بعض مدارس المرحلة الثانوية بالإدارة.

بسبب أعمال الشغب داخل المدارس، استبعاد مدير إدارة قليوب ومديرة مدرسة

كما تضمن القرار استبعاد مديرة مدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة ونقلها للعمل بديوان الإدارة التعليمية، لحين انتهاء التحقيقات في الوقائع المثارة داخل المدرسة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بـالقليوبية أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص المديرية على إعادة الانضباط للمدارس، وعدم التهاون مع أي وقائع من شأنها تعطيل سير العملية التعليمية أو الإخلال بالقيم التربوية.

وشدد على أن الوزارة تتابع عن كثب ما يحدث داخل المدارس، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الحاسمة بحق أي مسئول يثبت تقصيره أو تقاعسه في أداء مهام عمله، حفاظًا على مصلحة الطلاب وسلامة البيئة التعليمية.

كانت مدرسة بإدارة قليوب التعليمية القليوبية شهدت واقعة مؤسفة، إثر مشاجرة بين معلمين لمادة التاريخ بسبب خلاف على توزيع الحصص.

أوضح عدد من شهود الواقعة أن المدرس الأساسي للمادة اعتدى بالسب والضرب على أحد زملائه الجدد، المكلف بتدريس مادة التاريخ بموجب خطاب رسمي صادر من الإدارة التعليمية، مما تسبب في إصابة بالغة للمدرس الجديد، تضمنت كسرًا في الأنف، ما اضطره لطلب النجدة، بينما فرّ المدرس المعتدي من موقع الحادث.

