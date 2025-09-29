الإثنين 29 سبتمبر 2025
اصطدام سيارة نقل بالحاجز الخرساني على طريق بنها الحر في القليوبية

شهد طريق "بنها الحر" بمحافظة القليوبية صباح اليوم حادثًا مروريًا إثر اصطدام سيارة نقل بالحاجز الخرساني الفاصل (النيوجيرسي)، مما تسبب في تعطيل جزئي لحركة المرور على الطريق.

بروتوكول بين محافظة القليوبية و"استادات" لتعزيز التعاون

تموين القليوبية يضبط 10 أطنان لحوم ودواجن منتهية الصلاحية داخل هايبر بالعبور

 

اصطدام سيارة نقل بالحاجز الخرساني علي الطريق الحر

وتلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى مكان الحادث، كما انتقلت سيارات الإسعاف لسرعة التعامل مع أي إصابات محتملة.

وبالفحص المبدئي تبين أن السيارة النقل اصطدمت بالحاجز الخرساني نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى تهشم مقدمة السيارة وحدوث تلفيات بالحاجز الخرساني، فيما يجري رفع آثار الحادث بواسطة الأوناش المخصصة لفتح الطريق أمام حركة السيارات.

وأكدت الأجهزة المعنية أنه تم تسيير الحركة المرورية بشكل مؤقت لحين الانتهاء من رفع آثار الحادث، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

