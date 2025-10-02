الخميس 02 أكتوبر 2025
كسر مناخيره، معلم يضرب زميله بسبب عدد الحصص والتعليم تفتح تحقيقا

معلم يكسر انف زميله
معلم يكسر انف زميله في مشاجرة بمدرسة بالقليوبية، فيتو

شهدت مدرسة بإدارة قليوب التعليمية  القليوبية واقعة مؤسفة، إثر مشاجرة بين معلمين لمادة التاريخ بسبب خلاف على توزيع الحصص.

أوضح عدد من شهود  الواقعة أن المدرس الأساسي للمادة اعتدى بالسب والضرب على أحد زملائه الجدد، المكلف بتدريس مادة التاريخ بموجب خطاب رسمي صادر من الإدارة التعليمية، مما تسبب في إصابة بالغة للمدرس الجديد، تضمنت كسرًا في الأنف، ما اضطره لطلب النجدة، بينما فرّ المدرس المعتدي من موقع الحادث.

ومن جانبها، بدأت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية تحقيقًا عاجلًا في الواقعة، وأكدت أنه سيتم مجازاة المخطئ وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات، مشددة على أن قدسية الحرم التعليمي والأعراف الأخلاقية فوق أي اعتبارات.

ورغم تداول أنباء عن تصالح المعلمين المتورطين في الواقعة، إلا أن المديرية تمسكت بحقها في متابعة التحقيق وحفظ هيبة المؤسسة التعليمية.

