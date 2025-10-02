الخميس 02 أكتوبر 2025
ضبط 3 أطنان أجزاء دواجن مجهولة المصدر بالقليوبية

ضبط دواجن مجهولة
ضبط دواجن مجهولة المصدر بالقليوبية،فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية حملة مكثفة استهدفت الأسواق والأنشطة التجارية بمدينة شبرا الخيمة، ومدينة الخانكة، ومدينة قليوب، تمكنت خلالها من ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر وغير مطابقة للاشتراطات.

وأسفرت الحملة بإدارة تموين الخانكة بضبط 3 طن أجزاء دواجن، وكذا ضبط 200 زجاجة خل و100 كجم أرز و55 كرتونة اندومي، وتم تحرير محضر حيازة سلع بدون بيانات ومجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات بإيصال استلام لحين صدور قرار النيابة العامة.

كما قامت إدارة حي شرق شبرا بضبط 195 كجم لحوم ودواجن مجمدة ومصنعات، وتم التحفظ على المضبوطات بإيصال استلام لحين صدور قرار النيابة العامة.   
   
كما قامت إدارة قليوب بضبط 100 كرتونة شيبسي متنوعة الأحجام، 100 كرتونة اندومي أطعمة مختلفة، 50 شيكارة علف حيواني بمخازن سلع غذائية بدون ترخيص، وتم العرض على النيابة.

وتم تحرير  12 محضرا للأنشطة التجارية بمزاولة نشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار واستخدام أسطوانة بوتاجاز بمنطقة بها غاز طبيعي.

وأكدت مديرية التموين بـ القليوبية أن الحملات الرقابية مستمرة يوميًا وبصورة مفاجئة على جميع الأسواق ومنافذ البيع، لضمان جودة السلع وحماية المواطنين من أي تجاوزات أو ممارسات احتكارية تهدد استقرار الأسعار والأمن الغذائي. 

