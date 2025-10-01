الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بسبب دراجة نارية، حبس طالب قتل صديقه بـ"خرطوش" في القليوبية

متهم
متهم

شهدت منطقة بهتيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جريمة قتل مأساوية، حيث لقي طالب مصرعه بطلق ناري من سلاح خرطوش على يد صديقه، إثر خلاف مالي بينهما على بيع دراجة نارية.

محافظ القليوبية يعقد اللقاء الأسبوعي للمواطنين بكفر شكر

تعليم القليوبية: غلق باب التقديم لتسجيل رغبات الطلاب للالتحاق بالصف الأول الثانوي بنظام البكالوريا

بسبب الفلوس، مصرع طالب بطلق ناري على يد صديقه بالقليوبية 

تلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى ناصر العام بوصول الطالب كريم م.ع (18 عامًا)، مقيم بمنطقة الخزف والصيني، مصابًا بطلق ناري بالكتف الأيسر والرقبة، وتوفي متأثرًا بإصابته.

بالانتقال والفحص، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة المتهم "محمد ح" (17 عامًا – عاطل، مقيم بعزبة الصعايدة)، حيث نشب بينه وبين المجني عليه خلاف مالي على بيع دراجة نارية، فتوجه إلى منزل الضحية واستدرجه بمساعدة شقيقه الأصغر لاعتقاده أنه صديق له، وفور لقائه أطلق عليه عيارًا ناريًا من سلاح خرطوش أرداه قتيلًا.

وتمكنت قوات المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة بدافع الخلافات المالية.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد، والتصريح بدفن الجثمان عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المباحث الجنائية بالقليوبية المقدم مصطفي دياب تعليم القليوبية شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية شبرا الخيمة رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة مباحث قسم ثان شبرا الخيمة مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة مصطفي دياب

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يعقد اللقاء الأسبوعي للمواطنين بكفر شكر

اصطدام سيارة نقل بالحاجز الخرساني على طريق بنها الحر في القليوبية

السيطرة على حريق بشقة سكنية في القليوبية دون خسائر

محافظ القليوبية يستجيب لنداء سيدة كفيفة ويوفر لها شقة سكنية

الأكثر قراءة

أخبار مصر: كارثة وشيكة بالسودان بسبب سد النهضة، إضراب لاعبي الزمالك، الأهلي يفاوض زيدان، احتجاجات المغرب تخرج عن السيطرة

مفاجأة، الأهلي فاوض زين الدين زيدان لقيادة الفريق وهذا رده (فيديو)

تؤذي القلب، أطعمة نتناولها يوميا تتسبب في القاتل الصامت

قفزة في أسعار الذهب بعد الإعلان عن الإغلاق الحكومي بأمريكا

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم الأربعاء

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تكذب البيانات الحكومية وانخفاض 5 أصناف منها الليمون

بهتافات جماهير الرجاء البيضاوي، احتجاجات المغرب تخرج عن السيطرة وبيان من "جيل زد" (فيديو)

منها أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة، تحول في طقس اليوم من الشمال إلى جنوب الصعيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads