بسبب دراجة نارية، حبس طالب قتل صديقه بـ"خرطوش" في القليوبية

شهدت منطقة بهتيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جريمة قتل مأساوية، حيث لقي طالب مصرعه بطلق ناري من سلاح خرطوش على يد صديقه، إثر خلاف مالي بينهما على بيع دراجة نارية.

بسبب الفلوس، مصرع طالب بطلق ناري على يد صديقه بالقليوبية

تلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى ناصر العام بوصول الطالب كريم م.ع (18 عامًا)، مقيم بمنطقة الخزف والصيني، مصابًا بطلق ناري بالكتف الأيسر والرقبة، وتوفي متأثرًا بإصابته.

بالانتقال والفحص، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة المتهم "محمد ح" (17 عامًا – عاطل، مقيم بعزبة الصعايدة)، حيث نشب بينه وبين المجني عليه خلاف مالي على بيع دراجة نارية، فتوجه إلى منزل الضحية واستدرجه بمساعدة شقيقه الأصغر لاعتقاده أنه صديق له، وفور لقائه أطلق عليه عيارًا ناريًا من سلاح خرطوش أرداه قتيلًا.

وتمكنت قوات المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة بدافع الخلافات المالية.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد، والتصريح بدفن الجثمان عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.