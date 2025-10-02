الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط المتهمين بقتل رضيع في القليوبية

متهمين
متهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، من ضبط رجل وامرأة بمنطقة شبرا الخيمة، بعد تخلصهما من جثة رضيع حديث الولادة، أنجباه نتيجة علاقة غير شرعية، وألقيا بها وسط القمامة عقب وفاته وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

الأمن يكشف حقيقة فيديو التحرش بفتيات أمام مدرسة فى القليوبية

ربة منزل تتهم زوجها بالاعتداء على طفلها في القليوبية

علاقة غير شرعية السبب، ضبط المتهمين بقتل رضيع بالقليوبية

وكان اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة رضيع داخل كيس قمامة بأحد شوارع شبرا الخيمة.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتم فرض طوق أمني، واستدعاء فريق من النيابة العامة لمعاينة الموقع.

وبالفحص تبين أن الجثة لرضيع حديث الولادة، وتم نقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية والدي الطفل وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بأن الطفل نتاج علاقة غير شرعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية القليوبية مباحث القليوبية محافظة القليوبية محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية مدير أمن القليوبية

مواد متعلقة

ربة منزل تتهم زوجها بالاعتداء على طفلها في القليوبية

محافظ القليوبية يعقد اللقاء الأسبوعي للمواطنين بكفر شكر

بروتوكول بين محافظة القليوبية و"استادات" لتعزيز التعاون

الأكثر قراءة

لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه

وزير العدل يتراجع عن موقفه بشأن اعتراض الرئيس على "الإجراءات الجنائية"

قبل اجتماع المركزي، تراجع كبير في أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الخميس

سر استبعاد هشام جمال من قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

الشيوخ يوافق على استقالة 14 عضوا لعزمهم الترشح في انتخابات النواب

عفو رئاسي مرتقب عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر 2025

خبير لوائح يكشف سر تجاهل محمد صلاح التوقيع على علم فلسطين (فيديو)

الحكومة تُحذر المتعدين على أراضي طرح النهر من غمرها بالمياه لهذا السبب

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس في السعودية

انخفاض الساسو والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

قبل اجتماع المركزي، تراجع كبير في أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الخميس

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على موعد الاحتفال بقدوم رأس الإمام الحسين إلى مصر

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته باتخاذ القرارات الهامة

من مواليد الهند وتتلمذ على يد الحصري، محطات في حياة شيخ قراء المسجد النبوي بعد وفاته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads