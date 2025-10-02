ضبط المتهمين بقتل رضيع في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، من ضبط رجل وامرأة بمنطقة شبرا الخيمة، بعد تخلصهما من جثة رضيع حديث الولادة، أنجباه نتيجة علاقة غير شرعية، وألقيا بها وسط القمامة عقب وفاته وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

علاقة غير شرعية السبب، ضبط المتهمين بقتل رضيع بالقليوبية

وكان اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة رضيع داخل كيس قمامة بأحد شوارع شبرا الخيمة.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتم فرض طوق أمني، واستدعاء فريق من النيابة العامة لمعاينة الموقع.

وبالفحص تبين أن الجثة لرضيع حديث الولادة، وتم نقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية والدي الطفل وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بأن الطفل نتاج علاقة غير شرعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.