مصر والحرب!

من المؤكد أن المصريين جميعا لا يرغبون في خوض حرب مع إسرائيل أو غيرها، لكن من المؤكد أيضا أن المصريين جميعا لا يرغبون أن يروا إسرائيل تتحكم في منطقتنا وتفرض إرادتها على دولها.



أما عدم الرغبة في الحرب فلأن المصريين يعرفون تداعيات وآثار أي حرب علينا، ونحن جربنا وخبرنا ذلك في حروب خضناها مع إسرائيل.. ولذلك من صميم الحكمة تفادي أي عمل أو تصرف يفضي إلى إندلاع حرب مع إسرائيل..

خاصة ونحن إزاء مجموعة من المتطرفين المهاويس الذين لا يحسبون أي حسابات، ويمارسون العدوان هنا وهناك وفى كل الاتجاهات، وهؤلاء هم الذين خرقوا المعاهدة المصرية الإسرائيلية وقاموا باحتلال محور صلاح الدين ورفح الفلسطينية مما أدى إلى إغلاق معبر رفح..

وكذلك نظرا لوضعنا الاقتصادي الصعب ورغبتنا في تجاوزه، وإصلاح اقتصادنا كل ذلك يجعلنا نتفادى مثل هذه الحرب.



لكن في ذات الوقت نحن لا نريد أن تُمارس إسرائيل العربدة في منطقتنا، وأن تسعى لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى الذى ينطق بأطماعها في أراضي عدد من الدول العربية من بينها مصر.



لذلك علينا أن ننتهج سياسات تحبط طموحات إسرائيل في منطقتنا.. ويمكن تنفيذ هذه السياسات بحكمة أيضا.. وهذا يجعلنا نتقارب مع دول المنطقة أكثر، وهى تحديدا إيران وتركيا حتى نمنح إسرائيل فرصة للهيمنة على منطقتنا.



الحكمة مطلوبة لتفادى الحرب، ومطلوبة أيضا لتفادى هيمنة إسرائيل عليها، وممارسة العربدة في أرجائها.

