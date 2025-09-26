بلير رئيسا لغزة!

لم أجد تحليلا واحدا لخطة ترامب لوقف حرب غزة لم يعبر عن شكوكه في صاحب هذه الخطة.. كلهم قالوا إن ترامب يبدل رأيه في اليوم الواحد عدة مرات وليس مرة واحدة! فإذا كان قد أعلن أن لديه خطة لوقف الحرب في غزة فهو يمكن أن يتراجع وينسى تلك الخطة أو يتقدم بخطة جديدة..

غير أن كل المحللين اتفقوا على أن كل ما يهم ترامب هو فقط الإفراج عن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، كلهم، أحياء وأمواتا.. فهو طوال الوقت يتحدث عن ذلك.. وعن أوجاع وآلام أهل غزة على مدى عامين، كما تحدث عن آلام هؤلاء المحتجزين!



لذلك ثمة ترقب وانتظار للقاء ترامب ونتنياهو في واشنطن يوم الإثنين المقبل، خاصة وأن نتنياهو لدية خبرة في إقناع الأمريكيين بما يريد، وهو يتلاعب بترامب منذ أن عاد للبيت الأبيض وحركه ليوجه ضربة عسكرية لإيران وأن يتبنى الموقف الإسرائيلي، بل موقف المتطرفين في إسرائيل!

وسوف تتضح جدية ترامب في وقف الحرب بعد لقاءه بنتنياهو في واشنطن، وحتى يتم هذا اللقاء المقرر يوم الإثنين المقبل سوف نسمع كل يوم الجديد والمثير عن خطة ترامب لوقف الحرب.. وآخر ما سمعناه نقلا عن صحيفة أمريكية هو أنشطة ترامب تتضمن تولى توني بلير رئاسة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية التى لا نعرف مدتها ومتى تنتهي؟!

إن ما عرضه ترامب على قادة الدول العربية والإسلامية الذين التقاهم في نيويورك كان خطوطا عامة لخطته فقط، أما التفاصيل فإنه يكمن فيها الشيطان كما يقال، وشيطان خطة ترامب هو كوشنر وبلير كما كشفنا عن ذلك، وكما كشفنا عن ذلك من قبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.