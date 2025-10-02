التنمية المحلية: إطلاق مشروع تقليل المخلفات ببورسعيد بالتعاون مع "جايكا" اليابانية

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن إطلاق مشروع جديد تحت عنوان "تقليل المخلفات بمحافظة بورسعيد"، بالتعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، ووزارة التنمية المحلية، وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، ومحافظة بورسعيد، وذلك خلال الفترة من عام 2025 وحتى يونيو 2028.

وأكدت الوزيرة أن المشروع يأتي في إطار تعزيز التعاون بين مصر واليابان في مجال الاستدامة البيئية، مشيرةً إلى أنه يمثل نموذجًا رائدًا للشراكة الفعالة بين الجانبين، ويستهدف تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخلفات يمكن تعميمها على باقي محافظات الجمهورية.

أهداف مشروع تقليل المخلفات في بورسعيد

وأوضحت د. منال عوض أن المشروع يهدف إلى تحسين منظومة إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة بورسعيد، وتعزيز إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية والحد من استخدامها، ودعم المبادرات المحلية في مجال إعادة التدوير، ورفع كفاءة العاملين في قطاع إدارة المخلفات، وتشجيع المواطنين والمحال التجارية على فصل المخلفات من المنبع، بالإضافة إلى الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وتشجيع البدائل الصديقة للبيئة.



محاور العمل وخطة التنفيذ

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المشروع يرتكز على عدة محاور رئيسية، تشمل تبادل الخبرات بين مصر واليابان في مجال إدارة المخلفات، ودعم مشروعات إعادة التدوير المحلي وتشجيع رواد الأعمال، وتنفيذ أنشطة توعية للمنازل والمحال التجارية بأهمية فصل المخلفات من المنبع، ووضع خطة شاملة للتدريب ورفع الكفاءات، ومناقشة السياسات واللوائح المنظمة للعمل البيئي.



خطوات المشروع وتعميم التجربة

وأوضحت الوزيرة أنه تم عقد اجتماعات مكثفة لمناقشة تفاصيل التنفيذ، تضمنت مراجعة الوضع الراهن، وتحديد التحديات والمناطق المستهدفة في بورسعيد، بالإضافة إلى إعداد خطة عمل تتضمن برامج تدريبية وحملات توعية بيئية.

وأكدت أن الهدف النهائي هو تعميم تجربة بورسعيد كنموذج متكامل لإدارة المخلفات على مستوى الجمهورية، بما يتماشى مع قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، الذي ينظم ويطور آليات إدارة المخلفات في مصر.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.