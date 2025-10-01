الأربعاء 01 أكتوبر 2025
التحفظ على 6 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالصف

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود مباحث التموين في ضبط أحد المخازن بمنطقة عرب أبو ساعد بدائرة مركز الصف، لقيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم من قبل الدولة استخراج ٨٧.٥٪، والمخصص للمخابز البلدية التي تنتج الخبز البلدي المدعم، بقصد الاتجار به وبيعه في السوق السوداء.
 

وأسفرت الحملة عن ضبط ١٢٠ جوال دقيق بلدي مدعم بوزن بإجمالي 6 أطنان والتحفظ عليها، وذلك في إطار تكثيف الجهود الرقابية لحماية الدعم الموجه للمواطنين وضمان وصوله لمستحقيه.
 

وأكد محافظ الجيزة أن الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع مباحث التموين ماضية في تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي بكل حسم لمحاولات التلاعب بالسلع التموينية أو الاتجار بها على غير الغرض المخصص لها 
وفي هذا السياق، أوضح العميد عدلي الجمال مدير مباحث تموين الجيزة أن الحملات مستمرة بشكل يومي على مختلف المخابز والمحال والأسواق، للتأكد من التزامها بالقوانين والقرارات المنظمة، مؤكدًا أن الهدف هو حماية قوت المواطن ومنع أي محاولة لاستغلال الدعم أو تحويله إلى السوق السوداء.
 

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ عرضها على الجهات المختصة لاستكمال شؤونها القانونية.
 

جاءت الحملة بقيادة العميد عدلي الجمال مدير مباحث تموين الجيزة، والعقيد أحمد نصر وكيل الإدارة، وبمشاركة الأجهزة التنفيذية والمعنية بمدينة الصف.

