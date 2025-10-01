الأربعاء 01 أكتوبر 2025
أخبار مصر

حملات لرفع الإشغالات وتحسين كفاءة النظافة بشوارع الجيزة

حملات إزالة الإشغالات
حملات إزالة الإشغالات

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود حي الهرم وهيئة النظافة والتجميل في تنفيذ حملة موسعة بالقطاع الشمالي استهدفت عددًا من الشوارع والمحاور الرئيسية، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الحملة أعمال رفع كافة الإشغالات والتعديات على الطريق العام إزالة ٣٠٠ حالة إشغال للمحال والمقاهي  بشوارع كعبيش، الشهيد أحمد حمدي، والترابيع، إلى جانب رفع السيارات المتهالكة والمتروكة لتسهيل حركة سير المواطنين وتحسين السيولة المرورية.
 

كما تضمنت الحملة رفع كفاءة النظافة وأعمال التجريد بعدد من الأنفاق الحيوية، وهي نفق كعبيش، ونفق الترابيع، ونفق الشهيد أحمد حمدي، بما يسهم في تعزيز السيولة المرورية وإضفاء مظهر حضاري يليق بالمحافظة.
 

وكلف محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالاستمرار في تنفيذ الحملات اليومية المكثفة بكافة القطاعات، لضمان رفع مستوى النظافة وتحسين البيئة والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.
 

قام بالإشراف على الحملة طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل، وشرطة المرافق، إلى جانب إدارات الإشغالات والمتابعة والجهات المعنية.

