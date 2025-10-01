إزالة تعديات على خط التنظيم بمدينة العياط بالجيزة

نفذت أجهزة مركز ومدينة العياط، اليوم، بحملة مكبرة لإزالة تعد على خط التنظيم داخل المدينة، في إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ.

وتمت الحملة تحت إشراف المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز ومدينة العياط، وبمشاركة كل من؛ رياض منصور نائب رئيس المدينة لقطاع المدينة، ومحمد عبد التواب نائب رئيس المدينة لقطاع الشمالي، ونادي سلامة مدير المتابعة، ومحمد صادق مدير الإشغالات.



وتمكنت الحملة من إزالة المخالفة بالكامل، مع مصادرة مواد البناء وإيداعها بديوان عام المركز، وذلك في إطار مواجهة كافة أشكال التعديات على خطوط التنظيم والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة العياط.

وتؤكد محافظة الجيزة استمرارها في تنفيذ حملات الإزالة بشكل يومي للتصدي لأي محاولات بناء مخالف أو تعديات على أراضي الدولة، تطبيقًا للقانون والحفاظ على حقوق المواطنين.

