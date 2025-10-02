غلق وتشميع مقاهي ومحال مخالفة في حملة إشغالات مكبرة بالطالبية

شنَّ حي الطالبية بالتنسيق مع شرطة المرافق، واحدة من أقوى حملات الإشغالات، صباح اليوم الأربعاء، التي استمرت على مدار اليوم في فترات صباحية ومسائية، استهدفت عددًا من الشوارع الحيوية بنطاق الحي، شملت: شارع عز الدين عمر، شارع العروبة، شارع العمدة، شارع العريش، ركن الصفا، وشارع المحولات.

وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة عدد كبير من المضبوطات التي تعيق حركة المواطنين، بالإضافة إلى غلق وتشميع مقهى مخالفين بشارع العروبة تسببا في إزعاج السكان، كما تم غلق وتشميع محلين لبيع الفاكهة بشارع عز الدين عمر لقيامهما بإشغال الطريق العام، كذلك شملت الحملة غلق وتشميع ورشة ألوميتال تسببت في إزعاج الأهالي، ومحل لتأجير إسكوتر الأطفال.

وأكدت رئاسة حي الطالبية أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات محافظة الجيزة للتصدي لكافة أشكال التعديات والإشغالات التي تعوق حركة المرور وتسبب إزعاجًا للمواطنين، مشيرةً إلى أن الحملات مستمرة بشكل يومي لتحقيق الانضباط في الشوارع.

وقد لاقت هذه الإجراءات ترحيبًا واسعًا من سكان المنطقة الذين أشادوا بجهود أجهزة الحي وشرطة المرافق في إعادة الانضباط والهدوء للشوارع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.