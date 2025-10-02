الخميس 02 أكتوبر 2025
غلق وتشميع مقاهي ومحال مخالفة في حملة إشغالات مكبرة بالطالبية

شنَّ حي الطالبية بالتنسيق مع شرطة المرافق، واحدة من أقوى حملات الإشغالات، صباح اليوم الأربعاء، التي استمرت على مدار اليوم في فترات صباحية ومسائية، استهدفت عددًا من الشوارع الحيوية بنطاق الحي، شملت: شارع عز الدين عمر، شارع العروبة، شارع العمدة، شارع العريش، ركن الصفا، وشارع المحولات.

وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة عدد كبير من المضبوطات التي تعيق حركة المواطنين، بالإضافة إلى غلق وتشميع مقهى مخالفين بشارع العروبة تسببا في إزعاج السكان، كما تم غلق وتشميع محلين لبيع الفاكهة بشارع عز الدين عمر لقيامهما بإشغال الطريق العام، كذلك شملت الحملة غلق وتشميع ورشة ألوميتال تسببت في إزعاج الأهالي، ومحل لتأجير إسكوتر الأطفال.

 

 

 

وأكدت رئاسة حي الطالبية أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات محافظة الجيزة للتصدي لكافة أشكال التعديات والإشغالات التي تعوق حركة المرور وتسبب إزعاجًا للمواطنين، مشيرةً إلى أن الحملات مستمرة بشكل يومي لتحقيق الانضباط في الشوارع.

وقد لاقت هذه الإجراءات ترحيبًا واسعًا من سكان المنطقة الذين أشادوا بجهود أجهزة الحي وشرطة المرافق في إعادة الانضباط والهدوء للشوارع.

