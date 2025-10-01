رحلة نقل مجزر البساتين إلى 15 مايو.. تحويل روث الحيوانات ومخلفات الأمعاء إلى غاز حيوي.. و10 أفدنة إضافية للتوسعة

هنا، على أطراف حي البساتين العتيق يقع أكبر مجزر حكومي في القاهرة، شكّل هذا المكان لعشرات السنين مصدر رزق آلاف العاملين، وفي الوقت نفسه عبئًا بيئيًا وصحيًا على سكان الأحياء المحيطة، حيث تختلط منذ عقود رائحة اللحم الطازج بآثار المخلفات الحيوانية التي تترك بصمتها الثقيلة في هواء المنطقة، واعتاد السكان أن يفتحوا نوافذهم صباحًا على أصوات الماشية وأبواق سيارات النقل الكبيرة.

واليوم، تقترب ساعة التحول الكبير، إذ يستعد مجزر البساتين لرحلة الانتقال إلى منطقة 15 مايو، ليبدأ فصلًا جديدًا يحمل بين طياته وعودًا بتطوير بيئي شامل، واستثمارًا لمخلفات الحيوانات في إنتاج طاقة نظيفة وأسمدة عضوية، بما يفتح الباب أمام نموذج مختلف لإدارة المجازر في مصر.

اجتماع حاسم في العاصمة الإدارية

انعقد اجتماع موسع في مقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وبحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إلى جانب قيادات بارزة من جهاز شؤون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من مسؤولي المحافظة.

الاجتماع لم يكن عاديًا؛ فقد جاء في توقيت حساس لمناقشة نقل مجزر البساتين التاريخي إلى مجزر 15 مايو الذي تم إنشاؤه عام 2015.

وتمحورت المحاور الأساسية للقاء حول سبل النقل الآمن للمجزر وتطويره، واستحداث وحدة لإنتاج البيوجاز داخل المجزر، ووضع خطة للاستفادة الاقتصادية من المخلفات الحيوانية، ومراجعة الدراسات البيئية والرسومات الهندسية للمشروع.

وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن وزارة البيئة تسعى إلى مراعاة البعد البيئي في تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، مشيرة إلى أن الأمر ليس مجرد مشروع إنشائي، بل توجيه استراتيجي من الدولة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، والارتقاء بالبيئة الحضرية.

وأضافت الوزيرة أن المجازر ليست مجرد أماكن للذبح، بل هي منشآت اقتصادية قادرة على إنتاج طاقة وأسمدة، والاعتماد على تدوير المخلفات، لذا نريد تحويلها إلى وحدات إنتاجية متكاملة تخدم البيئة والاقتصاد معًا.

وشددت على ضرورة إعداد دراسة تقييم أثر بيئي للمشروع من خلال أحد المراكز المعتمدة، مع مراجعة دقيقة لكافة الرسومات والمقايسات الخاصة بمجزر 15 مايو، كما وجهت بضرورة تخصيص مساحة داخل المجزر لوحدة البيوجاز و"الكوكر" لرفع الكفاءة الإنتاجية والاستفادة الكاملة من المخلفات.

استثمار المخلفات من عبء إلى فرصة

وواحدة من النقاط الجوهرية التي ناقشها الاجتماع هي كيفية التعامل مع المخلفات الحيوانية التي كانت لسنوات طويلة صداعًا مزمنًا في ملف المجازر.

وطرحت الوزيرة رؤية جديدة وهي تحويل روث الحيوانات ومخلفات الأمعاء إلى غاز حيوي، وإنتاج أسمدة عضوية بديلة للأسمدة الكيماوية، واستغلال المنتجات الزراعية الناتجة في تحسين جودة المحاصيل وفتح فرص تصدير أوسع.

وبهذا، تتحول المخلفات من عبء ملوث إلى مصدر طاقة نظيفة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن مجزر 15 مايو الذي أُنشئ عام 2015 حصل بالفعل على الموافقة البيئية آنذاك، وأن المحافظة تعمل حاليًا على الإسراع في عملية نقل مجزر البساتين وتشغيل المجزر الجديد.

وأشار صابر إلى أن المحافظة حصلت على 10 أفدنة إضافية لتوسعة المجزر، وأن التعاقد تم بالفعل مع الهيئة العربية للتصنيع لتولي عملية التشغيل.

وقال المحافظ: "نريد أن ننتهي سريعًا من الدراسات والرسومات الخاصة بالمشروع، لنقل المجزر بشكل بيئي آمن، وبدء تشغيله بأعلى كفاءة ممكنة".

إشراك القطاع الخاص لضمان الاستدامة

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن نجاح المشروع لن يتحقق بالاعتماد على الجهود الحكومية وحدها، بل عبر إشراك القطاع الخاص في منظومة تشغيل المجازر وإدارة المخلفات، والهدف هو ضمان الاستدامة الاقتصادية والبيئية، وتحويل هذه المجازر إلى وحدات إنتاجية قادرة على المنافسة والاستمرار بعيدًا عن الأعباء المالية الحكومية.

مدفن الطوب الرملي قصة أخرى للاستفادة من الأراضي

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة أيضًا إلى مدفن الطوب الرملي الذي أُغلق بشكل آمن مؤخرًا بمحافظة القاهرة، وجرى بحث كيفية استغلال هذا الموقع وتحويله إلى مساحة ذات قيمة اقتصادية وبيئية، بما يعزز من الاستفادة الكاملة من أراضي العاصمة.

