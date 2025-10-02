الخميس 02 أكتوبر 2025
أخبار مصر

وزيرة البيئة توضح طرق الإبلاغ عن حالات حرق قش الأرز

قش الأرز
قش الأرز
تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم الخميس، عدد من مواقع تجميع قش الأرز بمحافظتي الدقهلية والقليوبية، وذلك لمتابعة جهود الدولة في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء، والتأكد من سرعة جمع قش الأرز للاستفادة منه بدلًا من حرقه.

وخلال الجولة، أكدت الوزيرة أهمية الإسراع في جمع وكبس قش الأرز بالتنسيق مع الميكنة الزراعية، بما يساهم في استدامة معدات الجمع وتقليل الانبعاثات الضارة، مشيرة إلى أنه تم تلقي 166 طلبًا لتأجير معدات، جرى تأجير 111 معدة منها، بينها 40 معدة بمحافظة الدقهلية.

كما أوضحت أن الوزارة تلقت طلبات لفتح 561 موقع تجميع قش أرز على مستوى المحافظات، وتم افتتاح 411 موقعًا حتى الآن، بينها 220 موقعًا بالدقهلية وحدها، والتي نجحت في جمع نحو 77 ألف طن قش أرز، إلى جانب افتتاح مواقع أخرى بمحافظة القليوبية.

وخلال الجولة، تحاورت د. منال عوض مع المزارعين والمتعهدين حول العوائد الاقتصادية والبيئية والصحية لتدوير قش الأرز، مؤكدة أن جمعه يقلل من معدلات التلوث ويحافظ على صحة المواطنين، فضلًا عن كونه موردًا اقتصاديًا مهمًا يمكن الاستفادة منه في صناعات مختلفة.

وشددت الوزيرة على ضرورة الإسراع في جمع المخلفات الزراعية من الأراضي لإخلائها استعدادًا للمحاصيل الجديدة، ولعدم إهدار هذا المورد البيئي الحيوي.

كما ناشدت د. منال عوض المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي حالات حرق قش الأرز من خلال الخط الساخن 0220532503 أو عبر واتساب 01222693333 التابع لوزارة البيئة، ليتم التعامل الفوري مع تلك الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

