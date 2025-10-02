الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعاون علمي بين جامعة عين شمس ورابطة باحثي الآثار المصرية القديمة

تعاون علمي بين جامعة
تعاون علمي بين جامعة عين شمس ورابطة باحثي الآثار المصرية

وقع الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس  جامعة عين شمس، مع الدكتور مارك لينر، رئيس مؤسسة انشنت إيجيبت للأبحاث (رابطة باحثي الآثار المصرية القديمة)، اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز التبادل العلمي والثقافي والتعاون الأكاديمي بين الجانبين.

شهد مراسم التوقيع  الدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار، والدكتور ممدوح الدماطي عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق والمشرف علي متحف الزعفران.

وتشمل الاتفاقية التدريب العملي لطلاب البكالوريوس والدبلوم والماجستير وأعضاء هيئة التدريس، والتعاون في أعمال الحفائر والمشروعات البحثية المشتركة، وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات والنشر العلمي المشترك إلى جانب الزيارات الميدانية.

وعقب التوقيع قام الحضور بزيارة قصر الزعفران، حيث أعربوا عن إعجابهم بجمال القصر وجودة أعمال الترميم التي أعادت إليه رونقه التاريخي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة عين شمس الدكتور محمد ضياء زين العابدين الآثار المصرية عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق وزير الأثار الأسبق ممدوح الدماطي

مواد متعلقة

تعيين الدكتور أحمد راغب مساعدا لوزير التعليم العالي لشئون الحياة الطلابية

انعقاد المؤتمر الأول لمراصد العلوم والتكنولوجيا والابتكار العربية 9 نوفمبر

اليوم، غلق باب التقديم للحصول على منح " الدكتور علي مصيلحي التعليمية"

رئيس جامعة عين شمس: الكوادر البشرية والخبرات هي سر قوة الجامعات

وزير الطيران: تعاون مع "الإيكاو" لرفع كفاءة أنظمة التشغيل والسلامة

جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون مع محافظة قنا لإعداد دليل الهوية البصرية والعمرانية

مجلس الجامعات الأهلية: غلق باب التقديم لمنح "الدكتور علي مصيلحي التعليمية" غدا

المنصورة وحلوان في المقدمة، إعلان نتائج مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية

الأكثر قراءة

الشيوخ يوافق على استقالة 14 عضوا لعزمهم الترشح في انتخابات النواب

خبير لوائح يكشف سر تجاهل محمد صلاح التوقيع على علم فلسطين (فيديو)

مصدر بالأهلي يكشف مفاجأة بشأن عماد النحاس

الاستيلاء على أراضي وعقارات بالجيزة، رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

عفو رئاسي مرتقب عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر 2025

اختراق الصفحة الرسمية لمجمع اللغة العربية على "فيسبوك" ونشر صور إباحية

تدفقات النيل تملأ مفيض باريس بالوادي الجديد، ونشطاء: الخير قادم لمصر (فيديو)

الداخلية: ترحيل سوري الجنسية خارج البلاد لخطورته على الأمن العام

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الخميس 2-10-2025

4478 جنيها لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 2-10-2025

سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته باتخاذ القرارات الهامة

من مواليد الهند وتتلمذ على يد الحصري، محطات في حياة شيخ قراء المسجد النبوي بعد وفاته

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح، يمكنك ترديدها يوميا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads