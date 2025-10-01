وزير الطيران: تعاون مع "الإيكاو" لرفع كفاءة أنظمة التشغيل والسلامة

التقى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بيرلا بينيدا، مسئولة برامج دعم الدول بمنظمة الإيكاو، على هامش فعاليات الدورة الـ42 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) المنعقدة في مونتريال – كندا.

شهد اللقاء استعراض برامج الدعم المقدمة من المنظمة، خاصة في مجال تعزيز منظومة الحماية المدنية وتطوير خدمات الإطفاء والإنقاذ بالمطارات، من خلال تقديم دعم مادي لتزويد عدد من المطارات بمواد ومعدات حماية مدنية صديقة للبيئة، بما يواكب أعلى معايير السلامة الدولية.

وفى هذا السياق، أعرب الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني عن ترحيبه بالتعاون مع منظمة الإيكاو فى هذا الشأن، باعتباره شراكة استراتيجية تدعم خطط الدولة في تطوير قطاع الطيران المدني ورفع كفاءة أنظمة التشغيل والسلامة وفق أحدث المعايير العالمية.

ومن جانبها، أوضحت بيرلا بينيدا أن برنامج الإيكاو يستهدف تقديم دعم مادي لبرامج الحماية المدنية من خلال تمويل مشروعات التخلص التدريجي من المواد المضرة بالبيئة، مؤكدة حرص المنظمة على مساندة خطط وزارة الطيران المدني في تطوير المطارات المصرية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والمعايير الدولية للسلامة.

