الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الطيران: تعاون مع "الإيكاو" لرفع كفاءة أنظمة التشغيل والسلامة

منظمة الإيكاو
منظمة الإيكاو

التقى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني  بيرلا بينيدا، مسئولة برامج دعم الدول بمنظمة الإيكاو، على هامش فعاليات الدورة الـ42 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) المنعقدة في مونتريال – كندا.

شهد اللقاء استعراض برامج الدعم المقدمة من المنظمة، خاصة في مجال تعزيز منظومة الحماية المدنية وتطوير خدمات الإطفاء والإنقاذ بالمطارات، من خلال تقديم دعم مادي لتزويد عدد من المطارات  بمواد ومعدات حماية مدنية صديقة للبيئة، بما يواكب أعلى معايير السلامة الدولية.

وفى هذا السياق، أعرب الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني عن  ترحيبه بالتعاون مع منظمة الإيكاو فى هذا الشأن، باعتباره شراكة استراتيجية تدعم خطط الدولة في تطوير قطاع الطيران المدني ورفع كفاءة أنظمة التشغيل والسلامة وفق أحدث المعايير العالمية.

ومن جانبها، أوضحت  بيرلا بينيدا أن برنامج الإيكاو يستهدف تقديم دعم مادي لبرامج الحماية المدنية من خلال تمويل مشروعات التخلص التدريجي من المواد المضرة بالبيئة، مؤكدة حرص المنظمة على مساندة خطط وزارة الطيران المدني في تطوير المطارات المصرية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والمعايير الدولية للسلامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطيران المدني منظومة الحماية المدنية الحماية المدنية التنمية المستدامة الطيران المدني الدولي المطارات المصرية تطوير المطارات المصرية

مواد متعلقة

جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون مع محافظة قنا لإعداد دليل الهوية البصرية والعمرانية

مجلس الجامعات الأهلية: غلق باب التقديم لمنح "الدكتور علي مصيلحي التعليمية" غدا

المنصورة وحلوان في المقدمة، إعلان نتائج مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية

التعليم العالي: إدراج 1106 علماء مصريين في قائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء

إجراءات تقديم شكوى في شركات الطيران حال تلف حقيبة السفر

وزير الطيران: مصر تولي أهمية قصوى لتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة الجوية

إحباط محاولة تهريب هواتف مستعملة في مطار الإسكندرية ب100 ألف جنيه

الحفني: العلاقات المصرية القطرية بمجال الطيران المدنى تشهد تطورا إيجابيا

الأكثر قراءة

المرصد السوري: تعرض بشار الأسد لحادث تسمم في موسكو

المدرب الهولندي الجديد يصل الليلة لبدء مهمته في الأهلي

إيهود باراك: ترامب فرض الاتفاق على نتنياهو والأخير يسعى لإفشاله

رئيس وزراء السودان يؤكد اهتمام الخرطوم بملف مياه النيل وسد النهضة

أبرزها إيقاف نجمي الأهلي والزمالك، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

تدفقات النيل تتراجع، باحث بالشأن الإفريقي: إثيوبيا تغرق السودان عمدًا

أول تعليق من حماس على تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي

هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لعلاج الجرب والقمل

خدمات

المزيد

جنيهان ارتفاعا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الصويا والذرة، تباين أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

الكيلو يصل لـ215 جنيهًا، ننشر أسعار المانجو اليوم الأربعاء بالمحال التجارية

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا تفعل المرأة مع الزوج كثير الحلف بالطلاق؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم التبرع أونلاين للجمعيات والمؤسسات الخيرية؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل تسقط حقوق العباد بالتوبة والاستغفار؟ أزهري يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads