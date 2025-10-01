الأربعاء 01 أكتوبر 2025
رئيس جامعة عين شمس: الكوادر البشرية والخبرات هي سر قوة الجامعات

جامعة عين شمس، فيتو

افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والقائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس الأهلية اللقاء التعريفي لطلاب الدفعة الأولى بكلية الأعمال بجامعة عين شمس الأهلية.

 بحضور  محمد صالحين نائب رئيس جامعة عين شمس الأهلية للشؤون الأكاديمية وفريد محرم عميد كلية التجارة بج وهيام وهبة الأستاذ بكلية التجارة جامعة عين شمس، نهى عادل مدير برامج الأعمال بجامعة عين شمس الأهلية وسمير عثمان القائم بعمل أمين عام جامعة عين شمس الأهلية.

في كلمته، أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس والقائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس الأهلية، أن كلية التجارة بجامعة عين شمس تزخر بكوادر متميزة، وأن خريجيها شغلوا مناصب قيادية ومؤثرة في الدولة.

وأشار إلى أن قوة أي جامعة تُقاس بكوادرها البشرية وما تمتلكه من خبرات متراكمة، وهو ما يميز جامعة عين شمس الأهلية التي اعتمدت منذ نشأتها على خبرات جامعة عين شمس العريقة.

وأضاف أن جامعة عين شمس تُعد واحدة من أكبر وأعرق الجامعات المصرية وأقدمها، وقد جاءت جامعة عين شمس الأهلية لتبدأ قوية منذ يومها الأول، اعتمادًا على خبرات الجامعة الأم، وبفكر مستقبلي يستهدف تقديم برامج أكاديمية جديدة تتماشى مع متطلبات سوق العمل وتطوراته.

وأكد رئيس الجامعة حرص إدارة الجامعة على تأهيل خريج قادر على المنافسة، من خلال برامج دراسية متميزة، مشددًا على أن الجامعة ليست مجرد مكان للدراسة، فحسب بل هي الخطوة الأولى لبناء المستقبل الوظيفي الذي يقوم على العلم، إلى جانب إكساب الطلاب المهارات اللغوية ومهارات التواصل الاجتماعي، وغيرها والتى تعد مهارات أساسية لبناء شخصية متكاملة.

ووجه نصيحة للطلاب حثهم خلالها علي الاستفادة القصوى من هذه المرحلة الجامعية، فهي بمثابة حجر الأساس لمستقبلهم المهني والشخصي، كما نصحهم بالإطلاع المستمر وتنمية معارفهم باستمرار.

وفي ختام كلمته، وجّه  الدكتور محمد ضياء زين العابدين الشكر للدكتورة هيام وهبة، تقديرًا لدورها البارز في ظهور كلية الأعمال بهذا الشكل المشرف.

وقدّم  الدكتور محمد صالحين، نائب رئيس جامعة عين شمس الأهلية للشؤون الأكاديمية، خالص شكره وتقديره للدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، على دعمه اللامتناهي، كما وجّه الشكر  الدكتور فريد محرم، عميد كلية التجارة، علي كافة التسهيلات التى قدمها لكلية الأعمال وللأستاذة الدكتورة هيام وهبة، على جهودها الكبيرة في إعداد البرامج الأكاديمية المتميزة.

وهنأ الطلاب بانضمامهم إلى كلية الأعمال، مؤكدًا أن هذا التخصص من أهم الكليات، فجميع الأنشطة المجتمعية تحتاج إلى إدارة الأعمال والتسويق باعتبارهما عصب التطور.

وأضاف أن حياة الشعوب تقوم على الاقتصاد والتجارة، وأن الطلاب كلية الأعمال هم أمل المستقبل في تحسين الوضع الاقتصادي.

وأشار إلى أن البرامج الدراسية بكلية الأعمال تمنح درجات علمية تخدم المجتمع وتلبي احتياجاته محليًا ودوليًا، فضلًا عن دورها في صقل شخصية الطالب وتأهيله ليكون قادرًا على الإسهام بفاعلية في التنمية.

كما أكد أن كلية الأعمال تعتمد على خبرات أساتذة جامعة عين شمس بكامل مقوماتها العلمية والأكاديمية، موجهًا نصيحته للطلاب بالجد والاجتهاد، وبناء المستقبل، وتكوين صداقات، والعمل على تطوير شخصياتهم خلال هذه المرحلة الهامة من حياتهم، واختتم كلمته متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

في كلمته، أعرب  الدكتور فريد محرم، عميد كلية التجارة، عن سعادته بانطلاق الدراسة بجامعة عين شمس الأهلية، مؤكدًا أنها جامعة “متصلة – منفصلة”، حيث ستظل جامعة عين شمس الأم هي المصدر الأساسي للكوادر البشرية المتميزة.

وأوضح أن الدراسة بكلية الأعمال قد بدأت من خلال برنامجين متميزين، يشرف على تدريسهما نخبة من أعضاء هيئة التدريس ذوي الكفاءة العالية.

كما وجّه دعوته للطلاب إلى تكوين ذكريات طيبة خلال سنوات دراستهم، والمشاركة بفاعلية في الأنشطة الجامعية المختلفة.

ثم تقدّمت  الدكتورة هيام وهبة بكلمة ترحيبية، عرضت فيها الغرض من اختيار برنامجي التكنولوجيا المالية والتسويق الرقمي، موضحة ندرة هذه التخصصات وحاجتها الملحة في السوق المصري المحلي. كما قدمت بيانات حول نسب الزيادة السنوية في الطلب على هذه المجالات، ونصحت الطلاب بالاستفادة القصوى من الفرص الأكاديمية والمهنية التي توفرها الكلية.

وخلال اللقاء استعرض كلًا من الدكتورة نهى عادل مدير برامج كلية الأعمال جامعة عين شمس الأهلية ومنسق برنامج التكنولوجيا المالية، والدكتورة ميادة مصطفى منسق برنامج التسويق الرقمي تفاصيل برنامجى التكنولوجيا المالية والتسويق الرقمي بكلية الأعمال، موضّحين أهداف البرنامجين ومميزاتهم والآفاق المستقبلية في ضوء احتياجات سوق العمل.

وفي ختام اللقاء، تم تخصيص وقت للإجابة عن استفسارات الطلاب والتفاعل مع تساؤلاتهم بما يعكس حرص الجامعة على دعمهم ومساندتهم في بداية رحلتهم الأكاديمية.

