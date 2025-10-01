مجلس الجامعات الأهلية: غلق باب التقديم لمنح "الدكتور علي مصيلحي التعليمية" غدا

أعلنت أمانة مجلس الجامعات الأهلية أن غدًا الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ في تمام الساعة الثانية ظهرًا هو الموعد النهائي لغلق باب التقديم للحصول على منح " الدكتور علي مصيلحي التعليمية"، الممولة من الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، والمخصصة لطلاب الثانوية العامة من المدارس الحكومية والتجريبية أو ما يعادلها (STEM، مدارس النيل) من الدور الأول، بشرط توافر الاستحقاق الاجتماعي.

وتغطي المنحة المصروفات الدراسية كاملة، بالإضافة إلى سكن طلابي شامل للتغذية مماثل للمدن الجامعية، وذلك مجانًا، في عدد من الجامعات الأهلية، وهي: الملك سلمان الدولية، أسيوط الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، سوهاج الأهلية، الوادي الجديد الأهلية، الأقصر الأهلية، وذلك في تخصصات تلبي احتياجات سوق العمل بمجالات: الطب، التمريض، الطب البيطري، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الزراعة، إدارة الأعمال، السياحة، والفنون والتصميم.

وللتقديم ومعرفة كافة الشروط، يمكن للطلاب الدخول عبر الموقع الإلكتروني لمجلس الجامعات الأهلية:



وسيتم الإعلان عن نتائج المنح يوم السبت ٤ أكتوبر ٢٠٢٥.

