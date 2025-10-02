انعقاد المؤتمر الأول لمراصد العلوم والتكنولوجيا والابتكار العربية 9 نوفمبر

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية عن انعقاد المؤتمر الأول لمراصد العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الوطن العربي، وذلك يومي 9–10 نوفمبر 2025 بالقاهرة.

ويهدف المؤتمر إلى:

• تبادل الخبرات والمعارف بين الدول العربية حول ترابطية بيانات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

• استكشاف فرص التعاون الإقليمي في بناء قواعد بيانات عربية مترابطة لدعم التكامل المعرفي.

• تعزيز التعاون الفعّال بين المراصد وصانعي القرار.

• تقييم فعالية السياسات الوطنية في دعم البحث والتطوير والابتكار.

المؤتمر يُعد منصة علمية متخصصة تسهم في دعم صانعي السياسات والباحثين العرب لبناء مجتمع معرفي مبدع ومبتكر.

