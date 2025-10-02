الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انعقاد المؤتمر الأول لمراصد العلوم والتكنولوجيا والابتكار العربية 9 نوفمبر

أكاديمية البحث العلمي،
أكاديمية البحث العلمي، فيتو

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية عن انعقاد المؤتمر الأول لمراصد العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الوطن العربي، وذلك يومي 9–10 نوفمبر 2025 بالقاهرة.  

ويهدف المؤتمر إلى: 
• تبادل الخبرات والمعارف بين الدول العربية حول ترابطية بيانات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
• استكشاف فرص التعاون الإقليمي في بناء قواعد بيانات عربية مترابطة لدعم التكامل المعرفي.
• تعزيز التعاون الفعّال بين المراصد وصانعي القرار. 
• تقييم فعالية السياسات الوطنية في دعم البحث والتطوير والابتكار. 

المؤتمر يُعد منصة علمية متخصصة تسهم في دعم صانعي السياسات والباحثين العرب لبناء مجتمع معرفي مبدع ومبتكر. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أكاديمية البحث العلمى مجالس البحث العلمى العربية مجالس البحث العلمي البحث العلمي

مواد متعلقة

اليوم، غلق باب التقديم للحصول على منح " الدكتور علي مصيلحي التعليمية"

رئيس جامعة عين شمس: الكوادر البشرية والخبرات هي سر قوة الجامعات

وزير الطيران: تعاون مع "الإيكاو" لرفع كفاءة أنظمة التشغيل والسلامة

جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون مع محافظة قنا لإعداد دليل الهوية البصرية والعمرانية

مجلس الجامعات الأهلية: غلق باب التقديم لمنح "الدكتور علي مصيلحي التعليمية" غدا

المنصورة وحلوان في المقدمة، إعلان نتائج مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية

التعليم العالي: إدراج 1106 علماء مصريين في قائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء

إجراءات تقديم شكوى في شركات الطيران حال تلف حقيبة السفر

الأكثر قراءة

الداخلية: ترحيل سوري الجنسية خارج البلاد لخطورته على الأمن العام

"هجيب شيخ يتوضى باللبن"، تفاصيل فيديو سيدة الشرقية المثير للجدل

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا، اعرف التفاصيل

بالأسماء، وزير الداخلية يأذن لـ 21 شخصًا بالحصول على جنسيات أجنبية

سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل الجنون وانخفاض كبير في الفلفل الألوان

خدمات

المزيد

4478 جنيها لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 2-10-2025

سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تفريغ المواد البترولية والتموينية في غير أماكن الشحن

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من مواليد الهند وتتلمذ على يد الحصري، محطات في حياة شيخ قراء المسجد النبوي بعد وفاته

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح، يمكنك ترديدها يوميا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads