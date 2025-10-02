الخميس 02 أكتوبر 2025
تعيين الدكتور أحمد راغب مساعدا لوزير التعليم العالي لشئون الحياة الطلابية

الدكتور أحمد عماد
الدكتور أحمد عماد حافظ راغب

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتعيين الدكتور أحمد عماد حافظ راغب، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، مساعدًا للوزير لشئون الحياة الطلابية.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد راغب حصل على درجة الدكتوراه في مراقبة التشوهات باستخدام نظام الرصد عبر الأقمار الصناعية من كلية الهندسة المدنية وعلوم الأرض بجامعة نيوكاسل في المملكة المتحدة، وتم تعيينه مدرسا بقسم الأشغال العامة بكلية الهندسة  جامعة عين شمس ٢٠٠٨.

كما قام  بالتدريس في عدد من كليات الهندسة بالجامعات الخاصة كالجامعة الألمانية في القاهرة، الجامعة البريطانية في مصر، جامعة المستقبل والجامعة الفرنسية، حتى عين أستاذا للمساحة والجيوديسيا في ٢٠٢٣، وله العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في دوريات عالمية ومشاركات عديدة في المؤتمرات العلمية المحلية والدولية.

عين منسقا للأنشطة الطلابية بكلية الهندسة جامعة عين شمس ٢٠٢١، حيث طور منظومة رعاية الشباب وإعادة تفعيل دور الأنشطة الطلابية على كافة المستويات الفنية والثقافية والرياضية والعلمية إيمانًا بأثرها العميق في الحياة الطلابية، كما نظم العديد من الفعاليات الرياضية وخصوصا البطولات الدولية لذوي القدرات الخاصة.

