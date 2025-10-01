الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المنصورة وحلوان في المقدمة، إعلان نتائج مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور
ads

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الأنشطة الطلابية تمثل مدخلًا رئيسيًا لبناء شخصية متكاملة لطلاب الجامعات، مشيرًا إلى أنها تسهم في تنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي، وتُعزز روح الابتكار والانتماء، وتؤهل الشباب للمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وفي هذا الإطار، اعتمد المجلس الأعلى للجامعات، نتائج مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2024 /2025، والتي أطلقت وفقًا لتوجيهات وزير التعليم العالي بهدف توثيق حصاد الأنشطة على مستوى الجامعات المصرية، وتحفيز المؤسسات الأكاديمية على التميز في خدمة طلابها.

وأشار الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى أن منصة الأنشطة الطلابية بالمجلس الأعلى للجامعات رصدت تنفيذ أكثر من 40 ألف نشاط متنوع شاركت فيه 48 جامعة مصرية خلال فترة إعلان المسابقة، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول لإتاحة مجالات الإبداع والتطوير أمام الطلاب في مختلف المجالات الرياضية، والثقافية، والفنية، والاجتماعية، والعلمية، والتكنولوجية، بالإضافة إلى الأسر والاتحادات الطلابية والجوالة والخدمة العامة.

كما أوضح الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن كل جامعة رشحت خبراء من ذوي الاختصاص في الأنشطة الطلابية للمشاركة في عملية التقييم بما يضمن الشفافية والعدالة، وتم الاتفاق على تصنيف الجامعات الفائزة إلى ثلاث فئات؛ الفئة الذهبية وتشمل الجامعات الحاصلة على أكثر من 80%، والفئة الفضية وتشمل الجامعات الحاصلة على أكثر من 70%، والفئة البرونزية وتشمل الجامعات الحاصلة على أكثر من 60%.

وفيما يتعلق بالنتائج، أعلن الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات الحكومية شهدت حصول جامعة المنصورة وجامعة حلوان على الفئة الذهبية، بينما جاءت جامعات عين شمس وسوهاج وبنها وطنطا وأسيوط والمنوفية والمنيا والفيوم والقاهرة في الفئة الفضية، فيما ضمت الفئة البرونزية جامعات قناة السويس والإسكندرية وجنوب الوادي والوادي الجديد.

أما الجامعات الأهلية فقد فازت جامعة المنصورة الأهلية بالفئة الذهبية، وحصلت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية على الفئة الفضية، فيما جاءت جامعات الجلالة الأهلية وبني سويف الأهلية والعلمين الدولية في الفئة البرونزية.

وفيما يخص الجامعات الخاصة فقد جاءت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب والجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة المصرية الروسية وجامعة فاروس في الفئة الذهبية، بينما جاءت جامعة 6 أكتوبر والجامعة المصرية الصينية في الفئة الفضية، وضمت الفئة البرونزية جامعات سيناء العريش والريادة للعلوم والتكنولوجيا والبريطانية وبدر وسيناء.

تجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج تعكس جهود الجامعات في ترسيخ ثقافة النشاط الطلابي كجزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في دعم طلاب الجامعات وتوفير بيئة مناسبة لإبراز طاقاتهم ومواهبهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي الاعلى للجامعات الاتحادات الطلابية التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات الحكومية الجامعات الخاصة الجامعات المصرية

مواد متعلقة

التعليم العالي: إدراج 1106 علماء مصريين في قائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء

إجراءات تقديم شكوى في شركات الطيران حال تلف حقيبة السفر

وزير الطيران: مصر تولي أهمية قصوى لتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة الجوية

إحباط محاولة تهريب هواتف مستعملة في مطار الإسكندرية ب100 ألف جنيه

الحفني: العلاقات المصرية القطرية بمجال الطيران المدنى تشهد تطورا إيجابيا

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، وأبرز القرارات

أيمن عاشور: 12 كلية تكنولوجية لتأهيل الخريجين وربط التعليم بمتطلبات سوق العمل

الحفني: تعزيز الحركة الجوية بين مصر وبولندا أولوية لتنشيط السياحة وربط الأسواق الأوروبية والأفريقية

الأكثر قراءة

بعد تغييرها لأجل نتنياهو، علاء مبارك يكشف خطورة خطة ترامب بشأن غزة

أول رد رسمي من محافظة الجيزة بشأن نفوق عدد من الكلاب الضالة بحدائق الأهرام

تفاصيل اعتراض الرئيس على 8 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

السيسي أول رئيس مصري يزور هذه الدول

مدبولي يصل مجلس النواب لإلقاء بيان بشأن اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية

نفذوا 26 جريمة، ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالشرقية

مفاجأة، الأهلي فاوض زين الدين زيدان لقيادة الفريق وهذا رده (فيديو)

مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال، الموعد والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

أسعار الذهب تشتعل في الأسواق اليوم بعد إعلان الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة

أقل من 48 جنيها، سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 1-10-2025

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم ترديد أذكار الصباح والمساء في جماعة أو في المسجد

في يومها العالمي، حكاية "تحريم القهوة" من فتاوى الجدل إلى معشوقة أصحاب المزاج

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads