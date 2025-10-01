الأربعاء 01 أكتوبر 2025
أخبار مصر

جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون مع محافظة قنا لإعداد دليل الهوية البصرية والعمرانية

جامعة عين شمس، فيتو

وقعت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين، ملحقًا تنفيذيًّا لبروتوكول التعاون المشترك مع محافظة قنا، وذلك بهدف إعداد دليل شامل للهوية البصرية والطابع العمراني والمعماري للمحافظة.

وقد شهد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، مراسم توقيع الملحق التنفيذي لبروتوكول التعاون المشترك بين المحافظة وجامعة عين شمس

وقام بتوقع الاتفاقية التنفيذية غادة فاروق ناىب رئيس جامعة عين شمس والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وذلك بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء وفد الجامعة.

ويعكس هذا التعاون الثقة الكبيرة التي توليها محافظة قنا لجامعة عين شمس، لما تتمتع به من خبرات متميزة في مجالات التخطيط العمراني والهندسة والاستشارات الفنية، حيث تتولى الجامعة إعداد الكتاب الإرشادي للطابع العمراني والمعماري لقنا بما يحافظ على خصوصيتها الثقافية والبيئية والجغرافية، ويدعم مشروعات التنمية الحضرية في المدن الجديدة مثل “قنا الجديدة” و”غرب قنا”.

كما يشمل البروتوكول تصميم وتطوير ثلاثة ميادين رئيسية بمحافظة قنا، وتقديم الاستشارات الفنية والدراسات المتخصصة، وتنمية قدرات الكوادر المحلية بما يعزز جهود التنمية المستدامة، ويدعم توجهات الدولة نحو تحقيق رؤية مصر 2030.

وأكدت الدكتورة غادة فاروق أن جامعة عين شمس تفخر بهذا التعاون، الذي يعد نموذجًا للتكامل بين الجامعات المصرية والمحافظات، موضحة أن قنا بما تمتلكه من مقومات ثقافية وتراثية وسياحية وزراعية فريدة، تستحق هوية بصرية متكاملة تعبر عن شخصيتها المميزة والمتنوعة.

ويأتي هذا التعاون ليؤكد دور جامعة عين شمس كمحرك رئيسي للتنمية المجتمعية والعمرانية في مختلف محافظات مصر، وترسيخًا لريادتها في تقديم الخبرات الأكاديمية والبحثية لخدمة قضايا التنمية المحلية.

