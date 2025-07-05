محافظ أسيوط يتفقد مشروع السوق الحضاري بأبنوب تمهيدًا لنقل الباعة الجائلين (صور)

أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل بمشروع إنشاء السوق الحضاري بمدينة أبنوب، والمقام على مساحة 560 مترًا مربعًا، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الأسواق العشوائية وتحسين البيئة العمرانية، واستجابة لمطالب الأهالي بنقل الباعة الجائلين من وسط المدينة.

ورافق محافظ أسيوط خلال الجولة المهندس عصام عبدالظاهر، وكيل وزارة الإسكان، وسوزان محمد راضي، رئيس مركز ومدينة أبنوب، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الشركة المنفذة للمشروع.

وتفقد محافظ أسيوط الطابق الأرضي من السوق، الذي يضم محالًا تجارية مخصصة لاستيعاب الباعة الجائلين المنتشرين حاليًا في الشوارع الرئيسية، والذين يتسببون في ازدحام مروري يومي كما تفقد الطابق الثاني المخصص للمكاتب الإدارية، والطابق الثالث الذي يضم قاعة مناسبات متعددة الاستخدامات بهدف تعظيم الاستفادة من مرافق المشروع وزيادة الإيرادات المحلية.

المرحلة الثانية من المنحة الألمانية (GIZ)

وخلال الجولة، استمع محافظ أسيوط إلى شرح من وكيل وزارة الإسكان ورئيس المركز حول تفاصيل التنفيذ، حيث أوضحا أن المشروع يقام ضمن المرحلة الثانية من المنحة الألمانية (GIZ)، مع استمرار العمل في المرحلة الثالثة لبناء باكيات إضافية تستوعب باقي الباعة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن السوق الحضاري الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم حركة البيع والشراء بمدينة أبنوب، ويهدف إلى تخفيف التكدس وتحسين المظهر الحضاري، فضلًا عن توفير بيئة آمنة ونظيفة لتداول السلع الاستهلاكية، بما في ذلك الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك والملابس.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من المشروع، تمهيدًا لافتتاحه الرسمي في أقرب وقت، ونقل الباعة الجائلين إليه لضمان الاستفادة القصوى من إمكانياته وتحقيق الأهداف المرجوة في خدمة المواطنين.

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