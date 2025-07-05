السبت 05 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مشروع السوق الحضاري بأبنوب تمهيدًا لنقل الباعة الجائلين (صور)

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد السوق، فيتو

أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل بمشروع إنشاء السوق الحضاري بمدينة أبنوب، والمقام على مساحة 560 مترًا مربعًا، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الأسواق العشوائية وتحسين البيئة العمرانية، واستجابة لمطالب الأهالي بنقل الباعة الجائلين من وسط المدينة.

ورافق محافظ أسيوط خلال الجولة المهندس عصام عبدالظاهر، وكيل وزارة الإسكان، وسوزان محمد راضي، رئيس مركز ومدينة أبنوب، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الشركة المنفذة للمشروع.

 

وتفقد محافظ أسيوط الطابق الأرضي من السوق، الذي يضم محالًا تجارية مخصصة لاستيعاب الباعة الجائلين المنتشرين حاليًا في الشوارع الرئيسية، والذين يتسببون في ازدحام مروري يومي كما تفقد الطابق الثاني المخصص للمكاتب الإدارية، والطابق الثالث الذي يضم قاعة مناسبات متعددة الاستخدامات بهدف تعظيم الاستفادة من مرافق المشروع وزيادة الإيرادات المحلية.

المرحلة الثانية من المنحة الألمانية (GIZ)

وخلال الجولة، استمع محافظ أسيوط إلى شرح من وكيل وزارة الإسكان ورئيس المركز حول تفاصيل التنفيذ، حيث أوضحا أن المشروع يقام ضمن المرحلة الثانية من المنحة الألمانية (GIZ)، مع استمرار العمل في المرحلة الثالثة لبناء باكيات إضافية تستوعب باقي الباعة.

 

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن السوق الحضاري الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم حركة البيع والشراء بمدينة أبنوب، ويهدف إلى تخفيف التكدس وتحسين المظهر الحضاري، فضلًا عن توفير بيئة آمنة ونظيفة لتداول السلع الاستهلاكية، بما في ذلك الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك والملابس.

محافظ أسيوط يوجه بتطوير سوق الباعة الجائلين تمهيدا لطرح الباكيات للإيجار (صور)

7 سيارات إطفاء، محافظ أسيوط يتابع أعمال السيطرة على حريق منطقة السوق بمنفلوط (فيديو)

 

وشدد محافظ أسيوط على أهمية الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من المشروع، تمهيدًا لافتتاحه الرسمي في أقرب وقت، ونقل الباعة الجائلين إليه لضمان الاستفادة القصوى من إمكانياته وتحقيق الأهداف المرجوة في خدمة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبنوب الباعه الجائلين البيئة العمرانية السوق الحضاري السلع الاستهلاكية اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر محافظ أسيوط محافظة اسيوط وكيل وزارة الاسكان وزارة الاسكان

مواد متعلقة

رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي أسيوط الرياضي يقدمون استقالاتهم أمام المحافظ (صور)

محافظة أسيوط يشهد ختام الدورة 18 للمهرجان القومي للمسرح بقصر الثقافة (صور)

المحافظة تتسلم نادي أسيوط الرياضي وتعلن دعمها الكامل للأعضاء والعمال

بالأسماء، إصابة 16 شخصًا بينهم 3 أطفال في انقلاب ميكروباص بأسيوط

ختام الدورة الـ18 للمهرجان القومي للمسرح بقصر ثقافة أسيوط اليوم

افتتاح مخبز بلدي بأسيوط الجديدة لخدمة سكان "ابني بيتك"

اعتماد الحيز العمراني لـ27 عزبة في 10 مراكز بأسيوط

حصاد يونيو، غلق 36 عيادة ومنشأة طبية خاصة في أسيوط

الأكثر قراءة

الخطيب يتدخل، جديد صفقة بيع وسام أبو علي

تواصل إغراءاتها، سعر الفراخ اليوم السبت 5 يوليو 2025

السكك الحديدية تعلن تشغيل قطار جديد للعاصمة الإدارية

انهيار جزئي لعقار مكون من 4 طوابق في شبرا مصر

اشتعال الصعيد والقاهرة تسجل 38، الأرصاد تعلن درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

أسعار الخضار اليوم السبت، الطماطم تبدأ من جنيهين والثوم يبحث عن عصره الذهبي

بعد 40 عاما، إيران تحمل إسرائيل مسئولية اختطاف دبلوماسييها الأربعة بلبنان

أخبار مصر: حماس تكتب نهاية حرب غزة، فتح باب الترشح لانتخابات الشيوخ، 3 كوارث طبية بمصر خلال ساعات، غياب الزعيم عن زفاف حفيده

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 4/ 7/ 2025

أسعار السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025

ارتفاع أسعار الزيت اليوم الجمعة في الأسواق

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه بالأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

10 أيام.. إجازات الموظفين في شهر يوليو 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الحلويات في المنام وعلاقته بالخير والفرج القريب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 5 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 5 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية