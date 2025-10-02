دفاع المتهم بدهس شخص بسيارة دبلوماسية يتقدم بإقرار تصالح أمام المحكمة

تقدم دفاع المتهم بدهس شخص بسيارة دبلوماسية في شارع عرابي بمنطقة العجوزة، بإقرار تصالح أمام المحكمة اليوم في ثاني جلسات محاكمة المتهم.

تعرض أحد الأشخاص لحادث دهس على يد سيارة دبلوماسية

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بتعرض أحد الأشخاص لحادث دهس على يد سيارة دبلوماسية بنطاق شارع عرابي بالمهندسين التابع لحي العجوزة، ما أسفر عن مصرع المجني عليه في الحال.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بتعرض موظف لحادث دهس على يد طالب يقود سيارة تابعة لجهة دبلوماسية بشارع عرابي في حي العجوزة، ما أسفر عن مصرع المجني عليه في الحال.

وتم ضبط قائد السيارة الملاكي واثنين آخرين بصحبته، كما تم التحفظ على السيارة المتسببة بالحادث وتم نقل المجني عليه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

وأفاد شهود عيان، بأن مشهد الدهس كان مروعا، حيث قام قائد السيارة بدهسة وأثناء هروبه أعاد دهسه مرة أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.