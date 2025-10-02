الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

دفاع المتهم بدهس شخص بسيارة دبلوماسية يتقدم بإقرار تصالح أمام المحكمة

محكمة
محكمة

تقدم دفاع المتهم بدهس شخص بسيارة دبلوماسية في شارع عرابي بمنطقة العجوزة، بإقرار تصالح أمام المحكمة اليوم في ثاني جلسات محاكمة المتهم.  

التصريح بدفن جثة شاب فقد حياته داخل مركز لعلاج الإدمان بالجيزة

اليوم، ثاني جلسات محاكمة الطالب المتهم بدهس شخص بسيارة دبلوماسية بالمهندسين

تعرض أحد الأشخاص لحادث دهس على يد سيارة دبلوماسية 

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بتعرض أحد الأشخاص لحادث دهس على يد سيارة دبلوماسية بنطاق شارع عرابي بالمهندسين التابع لحي العجوزة، ما أسفر عن مصرع المجني عليه في الحال. 

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بتعرض موظف لحادث دهس على يد طالب يقود سيارة تابعة لجهة دبلوماسية بشارع عرابي في حي العجوزة، ما أسفر عن مصرع المجني عليه في الحال. 

وتم ضبط قائد السيارة الملاكي واثنين آخرين بصحبته، كما تم التحفظ على السيارة المتسببة بالحادث وتم نقل المجني عليه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

وأفاد شهود عيان، بأن مشهد الدهس كان مروعا، حيث قام قائد السيارة بدهسة وأثناء هروبه أعاد دهسه مرة أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العجوزة غرفة عمليات النجدة أمن الجيزة

مواد متعلقة

التصريح بدفن جثة شاب فقد حياته داخل مركز لعلاج الإدمان بالجيزة

اليوم، ثاني جلسات محاكمة الطالب المتهم بدهس شخص بسيارة دبلوماسية بالمهندسين

غدا، ثاني جلسات محاكمة المتهم بدهس شخص بسيارة دبلوماسية

أوهموني بتوفير فرصة عمل، تفاصيل صادمة في اتهام شاب لـ4 أشخاص بسرقة كليته

حجز شخص عثر بحوزته على منشطات جنسية مجهولة المصدر بالجيزة

النيابة تطلب تقرير الطب الشرعي في العثور على جثة شاب داخل مسكنه بالجيزة

عامل يقتل مشردا بحجر لمحاولته التهجم على شقيقته، والمحكمة تعاقبه بالحبس سنة

السجن المؤبد لـ 5 تجار مخدرات في العجوزة

الأكثر قراءة

الداخلية: ترحيل سوري الجنسية خارج البلاد لخطورته على الأمن العام

"هجيب شيخ يتوضى باللبن"، تفاصيل فيديو سيدة الشرقية المثير للجدل

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا، اعرف التفاصيل

بالأسماء، وزير الداخلية يأذن لـ 21 شخصًا بالحصول على جنسيات أجنبية

سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل الجنون وانخفاض كبير في الفلفل الألوان

خدمات

المزيد

4478 جنيها لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 2-10-2025

سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تفريغ المواد البترولية والتموينية في غير أماكن الشحن

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من مواليد الهند وتتلمذ على يد الحصري، محطات في حياة شيخ قراء المسجد النبوي بعد وفاته

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح، يمكنك ترديدها يوميا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads