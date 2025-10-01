الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

غدا، ثاني جلسات محاكمة المتهم بدهس شخص بسيارة دبلوماسية

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

تنظر محكمة الجيزة، غدا، ثاني جلسات محاكمة المتهم بدهس شخص بسيارة دبلوماسية في شارع عرابي بمنطقة العجوزة.

 

تعرض أحد الأشخاص لحادث دهس على يد سيارة دبلوماسية 

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بتعرض أحد الأشخاص لحادث دهس على يد سيارة دبلوماسية بنطاق شارع عرابي في حي العجوزة، ما أسفر عن مصرع المجني عليه في الحال.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بتعرض موظف لحادث دهس على يد طالب يقود سيارة تابعة لجهة دبلوماسية بشارع عرابي في حي العجوزة، ما أسفر عن مصرع المجني عليه في الحال.

وتم ضبط قائد السيارة الملاكي واثنين آخرين بصحبته، كما تم التحفظ على السيارة المتسببة بالحادث وتم نقل المجني عليه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

وأفاد شهود عيان، بأن مشهد الدهس كان مروعا، حيث قام قائد السيارة بدهسة وأثناء هروبه أعاد دهسه مرة أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة الجيزة العجوزة غرفة عمليات النجدة أمن الجيزة

مواد متعلقة

المشدد 7 سنوات لجامع قمامة قتل شابا بالعجوزة

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، يوفنتوس يتأخر أمام فياريال 0/1 في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، تعادل 1/1 بين برشلونة وباريس سان جيرمان في الشوط الأول

تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل خدمات إنترنت الأشياء (فيديو)

مثيرة للرمال والأتربة، تحذير لسكان هذه المناطق من نشاط الرياح غدا

العرب وخطة ترامب

رئيس وزراء السودان يؤكد اهتمام الخرطوم بملف مياه النيل وسد النهضة

القبض على بطلة فيديو تهديد زوجة شقيقها بالسحر في الشرقية

ترقب بالشارع المصري لموعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تفريغ المواد البترولية والتموينية في غير أماكن الشحن

جنيهان ارتفاعا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الصويا والذرة، تباين أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اختلف فيها العلماء، ما المقصود بـ «الكتاب المسطور» في سورة الطور؟

عمرو الورداني: انتصارات 6 أكتوبر مدد رباني للأمة ( فيديو)

من قصص القرآن الكريم، موت هارون ثم موسى عليهما السلام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads