السجن المؤبد لـ 5 تجار مخدرات في العجوزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة 5 تجار مخدرات بمنطقة العجوزة بالسجن المؤبد وتغريم كل متهم 500 ألف جنيه وحبس كل متهم 6 أشهر لحيازتهم سلاحا أبيض "مطواة". 


وكشفت تحقيقات النيابة جنايات العجوزة، أن المتهمين "محمود ش"، و"أسماء. ع"، و"محمد. ح"، و" مصطفى. م"، و"إيهاب. ن"، حازوا وأحرزوا جوهر"indazole carboxamdies "، و"الميثامفيتامين"، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازوا على سلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، دون ترخيص، ذلك في اليوم الأول من نوفمبر 2024 بدائرة قسم العجوزة بالجيزة.

 

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالجيزة


وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالجيزة، قد تمكنت من إلقاء القبض على 5 أشخاص (تجار) عن طريق البيع والشراء في منطقة العجوزة، بعدما وردت معلومات سرية إلى الإدارة تؤكد قيام تشكيل عصابي مخصص لبيع المواد المخدرات متخذًين دائرة القسم وكرًا لممارسة نشاطهم الآثم.

وثبت تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات عبارة عن" 1701" وزنوا قائما " 855.72" جرامًا ثبت أنها مادة "indazolecarboxamdies" المخدر المدرجة بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وب"604" كيس وزنوا "962.42" جرامًا، يحتوون على مادة "الميثامفيتامين"، المخدر المدرجة بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات. 

