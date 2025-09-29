الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 7 سنوات لجامع قمامة قتل شابا بالعجوزة

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة جامع قمامة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لاتهامه بقتل شاب ضربا في منطقة أرض اللواء في العجوزة.

وكشفت تحقيقات النيابة، نشوب مشادة كلامية بين المتهم " ع. ب" 26 سنة، والمجنى عليه بسبب خلاف بينهما على "جوال بلاستيك" يستخدم في جمع القمامة، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي واستخدم فيها المتهم أسلحة بيضاء.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم كان بحوزته جوال يحوى مواد بلاستيكية، لافتا إلى أنه ترك الجوال بجانب مقلب قمامة وعندما عاد ليحصل عليه لم يجده في مكانه، وظل ينتظر في المكان حتى يستدل على من حصل على الجوال ملكه، وأثناء جلوسه اتجه نحوه المجنى عليه وآخر، وافتعلا معه مشاجرة بدأت بمشادة كلامية ثم تطورت إلى مشاجرة، واعتدى المجنى عليه بعصا خشبية فتحصل عليها المتهم وظل يضرب في المجنى عليه، ثم حاز سلاح أبيض "سكين " من الفرشة التي يجلس عليها، ووجه ضربات نحو جسده وأصابه في صدره، وسقط غارقا في دمائه حتى فارق الحياة.

الجريدة الرسمية
