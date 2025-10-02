التصريح بدفن جثة شاب فقد حياته داخل مركز لعلاج الإدمان بالجيزة

أمرت نيابة أبو النمرس بالتصريح بدفن جثة شاب فقد حياته داخل مركز لعلاج الإدمان.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وفحص تراخيص المركز، وعرض جثة المتوفى على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافٍ عن سبب الوفاة.

مصرع شخص داخل مركز لعلاج الإدمان في أبو النمرس

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع شخص داخل مركز لعلاج الإدمان في أبو النمرس.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين للمقدم وليد كمال رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، أن شابا من متعاطي المواد المخدرة، تم إيداعه بالمركز للعلاج، إلا أنه كان يرغب في المغادرة، مما دفع العاملين بالمركز لتقييده ومنعه من الخروج، وفارق الحياة عقب ذلك.

ألقى رجال المباحث القبض على العاملين بالمركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

