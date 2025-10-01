الأربعاء 01 أكتوبر 2025
فرص تأهل منتخب مصر للدور الـ16 لكأس العالم للشباب

أحيا منتخب اليابان للشباب آمال منتخب مصر بعد أن حقق فوزًا ثمينًا على نظيره التشيلي بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليًّا في تشيلي.

وبهذا الفوز يتأهل المنتخب الياباني للدور الثاني رسميًّا، بينما تبقى حظوظ منتخب مصر قائمة بهذه النتيجة.

ويحتاج المنتخب الوطني للشباب إلى الفوز على تشيلي فى المباراة المقبلة بفارق أكثر من هدف، مع فوز اليابان على نيوزيلندا حينها سيتم تعادل المنتخبات الثلاثة في المواجهات المباشرة، ومن ثم يتم اللجوء لفارق الأهداف، وبالتالي يضمن منتخب مصر التأهل كثاني المجموعة.

وهناك احتمال ثالث وهو تأهل منتخب مصر كأفضل ثالث من ضمن المجموعات الـ6، في حالة فوز نيوزيلندا أو تعادلها مع اليابان في الجولة الأخيرة.

ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم للشباب بعد فوز اليابان على تشيلي

وجاء ترتيب مجموعة مصر بعد فوز اليابان على تشيلي كما يلي:

1- اليابان.. (6 نقاط) من مباراتين

2- تشيلي.. (3 نقاط) من مباراتين

3- نيوزيلندا.. (3 نقاط) من مباراتين.

4- مصر.. (بدون نقاط) من مباراتين.

موعد مباراة مصر وتشيلي والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر للشباب في الجولة الأخيرة بدور المجموعات نظيره منتخب تشيلي مستضيف البطولة، على ملعب خوليو مارتينيز بالعاصمة التشيلية سانتياجو.

وتقام مباراة مصر أمام تشيلي يوم السبت المقبل 4 أكتوبر، وتنطلق صافرتها في تمام الثانية صباحا بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة بي إن سبورت المجانية المفتوحة على الهواء مباشرة.

وخسر منتخب مصر لكرة القدم تحت 20 سنة، أمام  نيوزيلندا، بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب خوليو مارتنيز بالعاصمة التشيلية سانيتاجو، في الثانية بدور المجموعات لبطولة كأس العالم للشباب، التي تقام في ضيافة دولة تشيلي حتى التاسع عشر من أكتوبر المقبل.

وأحرز أحمد كباكا الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 5 من الشوط.

بينما أحرز لمنتخب نيوزيلندا كل من لوك بروك سميث في الدقيقة 13، وشيان لوك في الدقيقة  16.

ads