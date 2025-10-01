صراع الكواليس في الأهلي، النحاس يترقب والمدرب الأجنبي يقترب

لا تزال إدارة النادي الأهلي تبحث عن المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة، بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو، وتكليف عماد النحاس بالمهمة بشكل مؤقت لحين حسم التعاقد مع المدرب الجديد.

الإعلامي أحمد شوبير كشف في تصريحات إذاعية، عن بعض الأسماء المطروحة على طاولة إدارة الكرة داخل الأهلي، مشيرًا إلى أن الأمور لم تُحسم بشكل نهائي حتى الآن.

وبحسب شوبير، فإن المدرب الدنماركي جيس ثورب يعد من أبرز الأسماء التي يجري تقييمها في الفترة الحالية، في ظل سيرته الذاتية الجيدة وتجربته السابقة مع الأندية الأوروبية.

وأوضح شوبير أن اسم ثورب مطروح بقوة داخل أروقة النادي، ويُنظر إليه كخيار محتمل لقيادة الفريق خلفًا لريبيرو.

في المقابل، نفى شوبير ما تم تداوله بشأن اقتراب البرتغالي جوزيه جوميز من تدريب الأهلي، موضحًا أنه تواصل بنفسه مع مسئولين في نادي الفتح السعودي الذين أكدوا له بقاء جوميز مع الفريق، وعدم وجود نية للاستغناء عنه في الوقت الحالي.

رغم انتشار التكهنات بشأن هوية المدرب القادم، إلا أن شوبير أوضح أن النادي لم يصدر أي تأكيد رسمي بشأن المفاوضات الجارية، وأن أغلب ما يتم تداوله حتى الآن لا يتعدى كونها اجتهادات من الإعلام الرياضي.

كما أشار إلى أنه تواصل مع مصدر مسئول داخل الأهلي، لكنه لم يحصل على تأكيدات بخصوص جوميز أو غيره من المدربين.

وطرح شوبير تساؤلات بشأن مصير عماد النحاس حال التعاقد مع مدير فني أجنبي، مؤكدًا أن استمراره في الجهاز المعاون ليس محسومًا.

وأشار إلى تواجد النحاس كمساعد للمدرب الجديد، مبينا أن هذه التفاصيل سيتم حسمها بناءً على رؤية المدير الفني الجديد عند الاتفاق معه.

