الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة النصر السعودي والزوراء العراقي بدوري أبطال آسيا 2

يخوض النصر السعودي مباراة مهمة اليوم أمام فريق الزوراء العراقي في الجولة الثانية من عمر بطولة دوري أبطال آسيا 2.

موعد مباراة النصر السعودي والزوراء العراقي

ويخوض النصر السعودي مباراته أمام الوزراء العراقي اليوم في تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والزوراء



وتنقل المباراة عبر قنوات بي ان سبورت فقط حيث تبث البطولة حصريا على بي إن.

تشهد المباراة غياب الأسطورة كريستيانو رونالدو للراحة وعدم تعرضه للإصابة بسبب تقدمه في العمر حسبما ذكر خورخي جيسوس المدير الفني للنصر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.

وكان النصر افتتح مبارياته بدوري أبطال آسيا 2 بالفوز على استقلال دوشنبه بخماسية دون رد فيما افتتح الزوراء مبارياته بالفوز على جوا الهندي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بالهند.



تشكيل النصر المتوقع ضد الزوراء العراقي في أبطال آسيا 2



حراسة المرمى: بينتو

في خط الدفاع: سلطان الغنام، سيماكان، مارتينيز، نواف بوشل

في خط الوسط: أنخيلو، بروزوفيتش، جواو فيليكس

في خط الهجوم: ساديو ماني، كمارا، كومان

