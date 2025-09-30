حقيقة إعادة صرف مستحقات لاعبي الأهلي بعد الفوز علي الزمالك

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء قررت رفع تجميد مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب الفوز على الزمالك في مباراة القمة الأخيرة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال المصدر إن اللاعبين سيحصلون على مستحقاتهم المالية قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية المقبلة بالدوري، والمقرر إقامتها السبت المقبل.

وأوضح أن قرار رفع التجميد جاء مرتبطا بتحسن النتائج، مشيرا إلى أن الفوز على الزمالك كان العامل الحاسم في إعادة صرف المستحقات، بعد فترة من التجميد بسبب تراجع الأداء في بعض المباريات الماضية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في الدوري الممتاز.

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك الليلة الماضية بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية في مباراته المقبلة ببطولة الدوري الممتاز يوم السبت الموافق 4 أكتوبر في تمام الساعة 8 مساء، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

