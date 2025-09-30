الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حقيقة إعادة صرف مستحقات لاعبي الأهلي بعد الفوز علي الزمالك

الأهلي
الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء قررت رفع تجميد مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب الفوز على الزمالك في مباراة القمة الأخيرة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال المصدر إن اللاعبين سيحصلون على مستحقاتهم المالية قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية المقبلة بالدوري، والمقرر إقامتها السبت المقبل.

وأوضح أن قرار رفع التجميد جاء مرتبطا بتحسن النتائج، مشيرا إلى أن الفوز على الزمالك كان العامل الحاسم في إعادة صرف المستحقات، بعد فترة من التجميد بسبب تراجع الأداء في بعض المباريات الماضية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في الدوري الممتاز. 

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك الليلة الماضية بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية في مباراته المقبلة ببطولة الدوري الممتاز يوم السبت الموافق 4 أكتوبر في تمام الساعة 8 مساء، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي الدوري الممتاز كهرباء الاسماعيلية النادي الأهلي الزمالك

مواد متعلقة

ارتبط بالأهلي، رسميا توماسبيرج يتولى قيادة بوجون شتشيتسين لمدة 3 مواسم

آخر تطورات مرض إمام عاشور وموقفه من العودة لتدريبات الأهلي

تريزيجيه يغيب عن الأهلي في مواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري

عادل مصطفى: الفوز على الزمالك أعاد الثقة للأهلي وشرف كبير عودتي لبيتي

رسالة عادل مصطفى للشحات قبل نزوله بديلا بمباراة القمة، واللاعب يرد في الملعب

أول تعليق من عماد النحاس بعد فوز الأهلي على الزمالك في القمة

محمد هاني: لا مكان في الأهلي لمن لا يعطي الفريق 100% من جهده

بعد الفوز علي الزمالك، موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

الأكثر قراءة

السودان: ارتفاع كبير في منسوب النيل الأزرق مع اكتمال التخزين بسد النهضة

هل يتولى جوميز تدريب الأهلي؟ رد حاسم من الفتح السعودي

مفيش فلوس، سر إلغاء جلسة ادارة الزمالك بعد خسارة القمة

تضمنت غرق حفارات وانفجار خطوط غاز، 7 كوارث تهز قطاع البترول في عهد كريم بدوي

وزير الخارجية القطري: هناك قضايا بخطة ترامب تحتاج لتوضيح وتفاوض

تكليفات حاسمة من السيسي لـ وزير الخارجية

تعرف على القطاعات الأكثر مساهمة في النمو الاقتصادي خلال 2024/ 2025

ما حكم الإسلام فى خروج المرأة خلف الجنازة حتى المقابر؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم نشر الأخبار الكاذبة لرفع أسعار الأسهم، تعرف على رأي الإفتاء

ماذا نفعل مع الأوراق المكتوب فيها آيات من القرآن الكريم؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم الإسلام فى خروج المرأة خلف الجنازة حتى المقابر؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads