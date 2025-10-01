الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الجبلاية تعتمد 60 مليون جنيه بدلات للحكام ومليون للصاعد من المظاليم

مجلس اتحاد الكرة،فيتو
مجلس اتحاد الكرة،فيتو

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة مبلغ 60 مليون جنيه بدلات لحكام المباريات من دون القسم الأول والتي يبلغ عددها  4,200 مباراة.


يأتي ذلك في إطار الدعم غير المباشر الذي يقدمه الاتحاد للأندية المشاركة في مسابقات دوري المحترفين، والقسمين الثاني والثالث، وكرة القدم النسائية بجميع أقسامها وبطولتي كأس مصر للرجال والسيدات.

كما رصد الاتحاد جوائز مالية لأبطال تلك المسابقات للموسم الحالي 2025/2026 والتي تحددت على النحو التالي:
• الأندية الصاعدة من القسم الثانى (أ) "مليون جنيه لكل نادي بإجمالي 3 ملايين جنيه"
• الأندية الصاعدة من القسم الثاني (ب) "500 ألف جنيه لكل نادي"
• بطل دوري الكرة النسائية "500 ألف جنيه"
• الأندية الصاعدة إلى القسم الأول للكرة النسائية "200 ألف جنيه لكل نادي"
• أبطال الجمهورية في مسابقات الفريق الثاني مواليد 2005 "القسم الأول 200 ألف جنيه والقسم الثانى 150 ألف جنيه والقسم الثالث 100 ألف جنيه".. على أن تحدد جوائز الفائز ببطولة كأس مصر ووصيفه لاحقًا.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن ضمن الحزمة ذاتها، صرف مبلغ 42 مليون جنيه للأندية الأولى بالرعاية من القسمين الثاني والثالث، بالإضافة إلى الأندية المشاركة في مسابقات الناشئين وفق عدد الفرق المشاركة بكل مرحلة سنية، وذلك للمساهمة في مواجهة مصروفات المباريات.
وجاءت قرارات مجلس الإدارة في إطار سعي الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير كافة عناصر اللعبة من خلال البرامج والمبادرات، وتحقيق التضامن بين كافة أصحاب المصالح بكرة القدم المصرية باعتماده حزمة دعم شاملة للأندية.

وتهدف حزمة الدعم إلى تعزيز قدرات الأندية لمواصلة تطوير كرة القدم بكافة القطاعات، وكذلك اعتماد بدلات الحكام وصرف المستخلصات للجهة المنفذة لمقر الاتحاد ومركز المنتخبات الوطنية، والرعاية الاجتماعية لقدامى اللاعبين ومستحقات الضرائب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد المصري لكرة القدم المهندس هاني أبو ريدة هاني ابو ريدة دورى الكرة النسائية

مواد متعلقة

هل يلحق حسين الشحات بمباراة كهرباء الإسماعيلية؟

الفتح السعودي يرد على أنباء مفاوضات الأهلي مع جوميز

تعيين طاقم حكام كاميروني لإدارة مباراة بيراميدز والجيش الرواندي بالقاهرة

صراع الكواليس في الأهلي، النحاس يترقب والمدرب الأجنبي يقترب

فرص تأهل منتخب مصر للدور الـ16 لكأس العالم للشباب

الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة النصر السعودي والزوراء العراقي بدوري أبطال آسيا 2

موعد مباراة الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة برشلونة ضد سان جيرمان

الأكثر قراءة

منهم علا القرضاوي وزوجها، رفع اسم 276 شخصا من قائمة الإرهابيين

بعد تغييرها لأجل نتنياهو، علاء مبارك يكشف خطورة خطة ترامب بشأن غزة

سر العودة، لماذا تراجع الخطيب وقرر خوض انتخابات الأهلي؟

الخطيب: الأهلي وجهتي الأولى ومصدر سعادتي على مدار 55 عامًا

السيسي أول رئيس مصري يزور هذه الدول

تأثرت بمشاعر الجماهير، الخطيب يصدر بيانا رسميا بشأن ترشحه في انتخابات الأهلي

عطل فني يضرب "انستاباي"، وشكاوى من عدم فتح التطبيق

القبض على المتهم بتسميم الكلاب الضالة في الهرم

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 1-10-2025 بالبورصات العالمية

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 1-10-2025 في الإمارات

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء في السعودية

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في اليوم العالمي للمسنين، الأزهر للفتوى: هجر الوالدين في الكِبَر عقوق ومن كبائر الذنوب

في اليوم العالمي للمسنين، ما حكم دفع الزكاة لدور رعاية كبار السن؟ الإفتاء تجيب

حكم ترديد أذكار الصباح والمساء في جماعة أو في المسجد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads